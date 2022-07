Crónica: La incertidumbre se apoderó del fútbol salvadoreño

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El pasado jueves, dos de las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y la residencia del presidente de la federación, Hugo Carrillo, fueron intervenidas por la Fiscalía General de la República (FGR). Un hecho que repercutió en las diferentes actividades deportivas programadas para este fin de semana, y que, además, dejó a las autoridades del fútbol nacional en el ojo del huracán ante la FIFA.

En el segundo día de investigación en las instalaciones de la FESFUT, la FGR reveló que se encontraron supuestos indicios de administración fraudulenta. Ese mismo día el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, del INDES, decretó medida cautelar para el cierre temporal del Comité Ejecutivo de la FESFUT, sus dirigentes, el congreso de fútbol y la jornada dos del fin de semana.

En ese contexto, la FESFUT canceló los nombramientos de los árbitros asignados para las tres divisiones y los torneos de las ADFAS, por lo que la Primera División pidió al Comité Ejecutivo oficializar las designaciones para que se jugaran los partidos.

El sábado, el INDES se pronunció ante las declaraciones por parte de la FESFUT y la Primera División, el instituto aseguró que Carrillo intentó coaccionar a los referís para que no se desarrollaran los partidos, e invitó a los equipos a jugar. Sin el Comité Ejecutivo de la FESFUT, la Primera convocó a los árbitros designados a dar seguimiento a la jornada programada para el sábado, una, donde únicamente jugó Santa Tecla y Atlético Marte, partido que ganó el cuadro tecleño por la mínima y, por la situación imperante, podría ser anulado ese partido. Alianza y Once Deportivo no jugaron por malas condiciones del estadio Cuscatlán, luego de las intensas lluvias del sábado por la tarde y noche.

En horas de la madrugada del día domingo, la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF) dijo que el documento que se presentó no tenía aval federativo, por lo que las designaciones no tenían legalidad, señaló que no se iban a presentar a los partidos agendados para el día domingo. Horas después, la Primera División insistió que los partidos si se llevarían a cabo e hizo un llamado a los árbitros a que se hicieran presentes.

Hasta la mañana del domingo, tanto aficionados como jugadores expusieron la incertidumbre que la informalidad de los procesos representaba, tras las respuestas de las entidades salvadoreñas comunicadas a través de la virtualidad, por ello, la ASAPROF se reunió en un hotel capitalino y les dio un ultimátum a las autoridades.

“Queremos dejar en claro a la Primera División que a nosotros no nos está coaccionando nadie, ustedes quieren acusarnos ante la FGR ¿por qué? simplemente por pedir la autorización de ley deportiva. Nos debemos a los estatutos de FIFA y sabemos a quién la federación reconoce”, dijo el árbitro de la ASAPROF, Iván Barton.

El gremio arbitral se retiró de un hotel capitalino a las 11:30 a.m. donde esperó la confirmación de las autoridades para presentarse a jugar; sin embargo, no se dio dicha confirmación. La ASAPROF concluyó que no se harían presentes a los partidos hasta que la comisión de árbitros no establezca un postura. Mientras tanto, los partidos de la liga de privilegio seguirán en la incertidumbre, hasta que las cosas se aclaren de forma oficial de una vez por todas.