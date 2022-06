Critican a diputada de GANA por entregar incentivo a jóvenes LGBTIQ

Samuel Amaya

La diputada de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Marta Pineda, fue fuertemente criticada por las redes sociales este fin de semana, luego que publicara en sus redes una fotografía donde entregaba un incentivo económico para transporte a jóvenes de la comunidad LGBTIQ+ de Sonsonate quienes estarían participando en la marcha de San Salvador.

Esa publicación generó medio millar de comentarios, en su mayoría criticando la acción de la parlamentaria: “qué bueno que apoya a las cachiporras, así debería de apoyar a la gente de escasos recursos aquí en Sonsonate”, fue uno de los comentarios en Twitter.

“Esa donación la hubiera invertido en jóvenes y niños con altas capacidades, son muchos niños y jóvenes en nuestro país que necesitan apoyo económico para su educación”, fue otro comentario.

“Señora, porque no apoya mejor (a) personas de escasos recursos, mejor la dejo de seguir, no me párese lo que hizo señora, que mal”, fue otro de los comentarios de sus seguidores.

Unas horas después, el diputado de ese partido, Guillermo Gallegos, colocó dos tuits referentes al tema de la ideología de género. “El Salvador es un país conservador y cristiano, yo me siento parte de ello, por tanto, para mí en nuestro país no caben las ideologías de género”. “Todas las personas merecen respeto, pero la base de nuestra sociedad es la familia, constituida por padre, madre e hijos; por tanto, es importante conservar nuestros valores”.

Estos comentarios se dieron en el contexto del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, donde cientos de salvadoreños marcharon por las calles de San Salvador para reivindicar sus derechos.

La diputada emitió un comunicado a las 9:29 de la noche del mismo sábado donde pidió disculpas públicas; “a todos los salvadoreños quiero pedirles una disculpa pública por el Tweet por el cual mi persona está siendo criticada con respecto a la ideología de género, con la cual no estoy de acuerdo, pero respeto porque son decisiones totalmente personales”.

“He sido educada en un hogar católico-cristiano y por lo tanto tengo el conocimiento sobre los fundamentos de la familia que la biblia declara. Mi postura en cuanto a la ideología de genero están basadas en lo que los valores morales y cristianos dictaminan. De igual manera como existe el libre albedrío tengo claro que cada persona es libre de decidir su estilo de vida y por lo tanto respetar su espacio personal y privado. Soy diputada de la República electa por el pueblo salvadoreño y por lo tanto me debo a todos los salvadoreños sin excepción de credo”, rezó el comunicado.

A través de un Space en Twitter a altas horas de la noche del sábado, la diputada aclaró algunos puntos sobre su fotografía y extendió lo vertido en su comunicado. Un seguidor de Pineda le hizo tres preguntas puntuales a la funcionaria: “¿apoyaría una ley de igualdad de género?, ¿apoyaría el matrimonio igualitario?, ¿apoyaría una ley abortista?”, a lo que Pineda contestó “no” a las tres interrogantes.

Los fondos fueron entregados en el local del negocio de la diputada ubicado en Sonsonate, según dijo en el Space.