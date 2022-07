CRISTOSAL demanda a la CCR por negarse a investigar los recursos para adquirir el spyware Pegasus 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Fundación CRISTOSAL interpuso hoy ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, en el Centro Judicial de Santa Tecla, una demanda en contra de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por negarse a investigar el presunto uso de fondos públicos para contratar los servicios del software espía “Pegasus”.

La demanda de Cristosal es por dos resoluciones de la CCR, en donde desconoce las facultades reconocidas por la Constitución.

“Es importante informar que en este caso se están vulnerando los derechos de los ciudadanos sobre (el acceso) a la información pública porque la CCR se ha abstenido de ejercer sus funciones e iniciar un proceso de auditoría especial sobre los fondos que presuntamente pudieron haber sido utilizados para la compra del software Pegasus”, comentó la jefa de anticorrupción y justicia de la organización, Ruth Eleonora López

El Software espía “Pegasus” es de la empresa israelí NSO Group y en enero de este año periodistas, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios de oposición denunciaron el uso de Pegasus en sus teléfonos presuntamente por el Gobierno.

En febrero de este año, Cristosal solicitó a la CCR que corroborara si se habrían utilizado fondos públicos para la adquisición del spyware Pegasus o si se contrataron los servicios de la empresa NSO Group Technologies Ltd. Sin embargo, Dos días después, la Dirección de Participación Ciudadana de la CCR declaró improcedente la petición argumentando que “según el principio de precedencia del enjuiciamiento penal sobre el administrativo no podía entrar a conocer del caso” y “que la investigación de posibles intervenciones a las telecomunicaciones no es competencia de la Corte de Cuentas de la República».

En ese sentido es que esta mañana interpusieron la demanda y esperan que la CCR audite al Estado sobre si ha utilizado los servicios de este software.