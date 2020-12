Cristian Castro adopta los sonidos del urbano con su nuevo tema “La culpa” junto a Yotuel

@SAmigosCoLatino

Mencionar a Cristian Castro es nombrar a uno de los más talentosos artistas mexicanos que existen en la actualidad. En sus más de 28 años de trayectoria el cantante ha logrado conquistar cualquier reto gracias a su constancia e impecable talento vocal. Y el día de hoy sorprende una vez más con “La Culpa”, un tema en el que por primera vez lo escuchamos adoptando los ritmos del género urbano.

Ésta es una incursión como pocas. No sólo era inesperada, sino que, con ella, Cristian destaca una vez más sus dotes vocales como cantante romántico. Si ya había lanzado una conmovedora canción con su anterior sencillo “Cuando Vuelva la Vida”, con “La Culpa” el también actor demuestra esa potente voz que lo ha caracterizado a lo largo de los años.

“La culpa es lo que nos viene a decir que para el próximo intento lo hagamos mejor y aprendamos del pasado. En esta canción la culpa es ese no entregarse por completo y siempre guardarse algo. Yo creo que en una relación hay que entregarse por completo; da igual lo que ocurra, da igual lo que pase. Porque si no al final uno va a sentir la culpa de no haberse entregado lo suficiente”, contó Yotuel.

Con la producción del colombiano Maki Báez, Cristian comparte este tema con Yotuel Romero, integrante de la mítica agrupación cubana Orishas y destacado compositor que ha formado parte del equipo de Ricky Martin, con el cual se volvió ganador del Latin Grammy 2020 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop por Pausa.

“La Culpa” ya está disponible en plataformas digitales y nos trae a un Cristian Castro que no teme tomar nuevas rutas. Con este tema el cantante continúa una larga carrera en la que se ha hecho acreedor a más de 65 Discos de Oro y 31 Discos de Platino. Una trayectoria que lo ha hecho parte de la vida de millones que continúan disfrutando de cada nueva interpretación del mexicano.