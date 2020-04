Crisis de Salud, no de Estado, ni institucional

César Ramírez

Existe crisis por COVID-19 y los cordones militares, pero el Gobierno no escucha al Colegio Médico. ¿Cuál es el criterio médico para aislar un centro urbano?, ¿qué lineamientos epidemiológicos persigue? etc. El mes pasado se implantó un cordón militar en Metapán (12/MAR/2020) del cual no sabemos los resultados, ni motivos, mientras el viernes pasado aconteció otro similar en El Puerto de la Libertad (17/ABR/2020). El presidente Bukele por medio de un twitter ese viernes a la 08:05 p.m. comunicó: “El cerco sanitario ha sido impuesto en el Puerto de La Libertad. Nadie podrá salir ni entrar al municipio y nadie podrá salir de sus casas, ni siquiera con causa justificada. El 100 % de los negocios estarán cerrados. No se podrá salir a comprar comida, ni a la farmacia, tampoco se les podrán llevar nada a domicilio. Toda circulación está prohibida…”. Ese procedimiento atropella los principios constitucionales de libertad de circulación, derechos humanos, acceso a la salud, es una acción autoritaria. ¿Qué clase de nación tenemos en este momento? acaso somos testigos de la destrucción de la República y cada día se implanta un modelo autocrático (monarquía absoluta y dictadura) sin respeto a la Constitución, el Gobierno no atiende razones y tampoco a resoluciones de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Constitucional.

Cada día nuestra realidad se parece más a la dictadura del Martinato (Gral. Martínez 1931-1944) circunstancia que nos recuerda aquella famosa frase de Carlos Marx “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”, si el COVID-19 impone la despedida humana por calamidad, la dictadura impone el último adiós a la vida republicana y la Constitución.

Hace unos meses ni sospechábamos de una situación de esta naturaleza, recordemos que es una crisis de salud pública, no una crisis de Estado (revolución, insurrección, desobediencia civil etc), tampoco una crisis institucional entre poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) no obstante la autocracia y similares los resuelve la Constitución Art. 86: “(…) Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, y el Art. 212 “Los órganos fundamentales del Gobierno mencionados en el art. 86, podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado, dentro de sus áreas constitucionales de competencia, para hacer cumplir esta Constitución”.

