Crece solidaridad internacional contra bloqueo de EEUU a Cuba

La Habana/Prensa Latina

La marea de solidaridad con Cuba en rechazo al bloqueo de Estados Unidos creció con la participación de activistas en ciudades norteamericanas en la II Caravana Mundial contra el cerco, dijo el domingo una fuente oficial.

Según informó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), desde temprano cientos de manifestantes se movilizaron en desfiles de autos, motos, bicicletas, mítines y desplegaron campañas en las redes sociales.

Los participantes organizaron acciones este domingo en más de 20 urbes norteñas, como Miami, Nueva York, Washington, Detroit, Chicago, Los Ángeles, Sacramento, Oakland, San Diego, San Francisco, Tampa, Las Vegas, Minneapolis, Seattle e Indianápolis.

También exigieron el cese del bloqueo impuesto a Cuba desde hace casi seis décadas residentes en Bélgica, Italia, Irán, Tanzania y Guinea Bissau, en una ‘extraordinaria muestra de apoyo’, significó el Instituto.

La iniciativa global antibloqueo, originada a partir de la propuesta ‘Puentes de Amor’ impulsada en Estados Unidos, recibió también la colaboración de activistas en Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Sudáfrica.

La II Caravana Mundial contó con la participación de cubanos residentes en el exterior, amigos del movimiento de solidaridad, parlamentarios, personalidades, intelectuales y artistas.

También Cuba fue sede de las jornadas, al realizar actividades en las provincias de Villa Clara, Las Tunas y el municipio especial Isla de la Juventud, ‘donde el pueblo expresó su rechazo al bloqueo y reafirmó la decisión de defender la soberanía, resistir presiones y no ceder a chantajes’, enfatizó el ICAP.

Este fin de semana, parques, calles y otros lugares públicos dieron espacio a los manifestantes, quienes en caravanas de autos, bicicletas, motos, caminatas, plantones frente a embajadas norteamericanas, y por medio de las redes sociales, condenaron la hostilidad de Washington.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de ‘ola imparable’ a la protesta mundial y escribió en su cuenta de Twitter: ‘Hoy son miles, mañana serán millones y un día será toda la humanidad. No hay crimen que dure 100 años, ni pueblo soberano que acepte someterse’.

Al decir de los protagonistas, las iniciativas no terminarán hasta el fin del bloqueo y ya están anunciadas protestas para el mes de junio, cuando será llevado el día 23 a la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución de Cuba contra la agresión económica, comercial y financiera.