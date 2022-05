»

Crece rechazo a elección de rector en universidad de Guatemala Integrantes de la comunidad universitaria continúan oponiéndose a la manera en que se eligió a Walter Mazariegos como rector de la USAC. Integrantes de la comunidad universitaria continúan oponiéndose a la manera en que se eligió a Walter Mazariegos como rector de la USAC. | Foto: El Periódico Publicado 17 mayo 2022 Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?. Opositores a Walter Mazariegos presentan recurso legal ante el Consejo Superior Universitario para impedir que asuma como rector. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos (USAC), la única escuela de Educación Superior que es pública en Guatemala, ocuparon varias instalaciones del centro académico, en rechazo a supuestas ilegalidades en la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de altos estudios para el mandato 2022-2026. LEA TAMBIÉN: Impugnarán elección del rector en Universidad de Guatemala Los jóvenes consideran que se concretó una imposición y un acto fraudulento. Además, se quejan de mala administración del centro y cuestionan la calidad de algunos docentes. La movilización se une a otras expresiones de rechazo. Mazariegos no es reconocido como rector por estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia, Medicina Veterinaria, Arquitectura y Agronomía. Horas atrás también se opusieron la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social y la Comisión Universitaria de la Mujer, la cual manifestó que se violentó la autonomía universitaria y se recurrió a acciones ilegales y violentas. Aunque la elección del rector fue validada por el Consejo Superior Universitario (CSU), se presentó ante esa instancia un recurso legal para anularla por parte del actual procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, precandidato del movimiento SOS USAC al cargo de rector. Jordán consideró que la elección, realizada el 14 de mayo pasado, se hizo sin fundamento legal y agregó que van a agotar todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales. Por su parte, los precandidatos de Nueva USAC, Edwin Calgua, y Avante USAC, Carlos Valladares, también rechazaron la manera en que se desarrolló la elección y declararon a medios locales que analizan vías legales para impedir que Mazariegos asuma el cargo. Según medios locales, existen cuatro acciones de amparo que no han sido resueltas en instancias administrativas y la Corte de Constitucionalidad solicitó un informe al CSU de los antecedentes del amparo que ordenó la elección de rector. Los medios también dan cuenta de que al momento de la votación el CSU no estaba completo. Añaden el sitio donde tuvo lugar el acto electoral fue cercado por un fuerte dispositivo de seguridad, lo que impidió a los cuerpos electorales de contrincantes de Mazariegos acceder a dicho recinto y participar. El sitio, conocido como Parque de la Industria, estuvo custodiado por personas fuertemente armadas y con gorros pasamontañas. Se reportaron actos de represión contra una treintena de electores a quienes se les impidió entrar a votar. Tags Guatemala Universidad San Carlos USAC Elección del rector Walter Mazariegos Fraude Imposición Anulación Recursos legales El Periódico – Tendencias – Prensa Latina Por: teleSUR – JDO Noticias Relacionadas En el resguardo indígena de Peña Alta operan grupos armados irregulares, como el Clan del Golfo. Indepaz denuncian masacre número 40 en Colombia durante 2022 El mandatario dijo que las acciones anunciadas por el Gobierno de Biden significan un avance en la relación con Cuba, pero México reitera a EE.UU. que levante el bloqueo a Cuba Cientos de personas asistieron a las sesiones del Consejo Popular Nacional Lgbtiq+, que concluye este martes con el acto cultural 17M: Bolsonaro Nunca Más. Lanzan programa pro derechos de comunidad LGBTIQ+ en Brasil La delegada del gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, insiste que se trata de una reapertura gradual. 