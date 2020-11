Crece rechazo a abusos cometidos durante protestas en Guatemala

Guatemala/Prensa Latina

El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, pidió hoy la destitución del alto mando del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil por abusos cometidos durante las recientes protestas.

Rodas amplió la solicitud de ‘Debida Ejecución de Amparo Provisional’ otorgado por la Corte de Constitucionalidad para fundamentar su propuesta en contra de Gendry Reyes, nombrado hace unos días, y José Antonio Tzubán, respectivamente.

‘Los hechos lo ameritan y existe fundamento legal para que se ordene la destitución de ambos’, expresó en entrevista para Guatevisión, ante la represión vivida ayer en una jornada histórica de manifestaciones mayoritariamente pacíficas para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, no solo aquí, sino en gran número de departamentos.

Si bien las acciones de un grupo de personas desembocaron en la quema de instalaciones y mobiliario del Congreso, grupos antimotines arremetieron con gases lacrimógenos no solo para contener el disturbio, sino también contra quienes expresaban su inconformidad con el gobierno en la capitalina Plaza de la Constitución, donde había niños. Luego de horas sin conocerse la cantidad de detenidos, el Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó un listado de 33 personas, en su mayoría jóvenes, y su titular confirmó 12 policías lesionados, igual cantidad de civiles heridos, daños a mobiliario del Congreso, estaciones del servicio de transporte capitalino, así como a monumentos y dos vehículos patrullas.

En contraste con la versión policial, al calificar de terroristas a los manifestantes, en las redes sociales circulan en cambio videos en que muestran el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria incluso de fotorreporteros y periodistas que cubrían los hechos.

Sumados a la convocatoria de #TodosALaPlaza, participantes expresan su repudio total a Giammattei y al ministro Reyes por ‘permitir (y posiblemente alentar) el uso excesivo de fuerza en contra de los manifestantes’.

Yo vivo en democracia NO en Autoritarismo’, son algunos de los mensajes con un nuevo llamado, ahora al paro general.

‘La deriva autoritaria del gobierno ha quedado desnuda. Su incompetencia supina y la crisis de legitimidad en los tres poderes del Estado no le deja más recurso que la represión: nuestro sistema político ha retrocedido décadas gracias a sus [email protected]’, publicó Bernardo Arévalo, jefe de la bancada opositora Semilla en el Congreso, que no votó el Presupuesto 2021.

Otros asistentes contaron que ‘jóvenes estudiantes, considerados verdaderos héroes, pusieron su cuerpo para evitar que gasearan la Plaza, formaron una cadena humana y los hicieron retroceder’, en referencia a las fuerzas antimotines.

Los guatemaltecos tomaron las plazas del país para pedir la renuncia de Giammattei y exigir su veto al Presupuesto de 2021, aprobado por el Congreso de forma exprés y con reducción de fondos para educación, salud y lucha contra la desnutrición, entre otros tijeretazos, además de gran endeudamiento, señalaron expertos y organizaciones sociales.

El aval del presidente a continuar con el controvertido plan de gastos, provocó, además, la ruptura pública con su vicepresidente Guillermo Castillo, quien le conminó el viernes pasado a renunciar juntos por el bien del país y este domingo volvió a desmarcarse.