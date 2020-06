Costa Rica reporta «segunda ola» de contagios de COVID-19

SAN JOSE/Xinhua

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, aseguró el lunes que el país se encuentra ya atravesando una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus.

«Después de que tuvimos una primera curva, que ya la habíamos superado, estamos en una segunda ola pandémica. Son casos activos los que están en este momento infectando a otras personas», explicó el funcionario en conferencia de prensa.

De acuerdo con Salas, esta segunda ola no significa que el país haya entrado en la etapa de transmisión comunitaria, ya que los casos siguen identificándose en su origen y por eso se ha implementado la alerta naranja en distintos puntos del país.

Detalló que hacia la semana epidemiológica 13, la nación tuvo un primer pico con 178 casos semanales, que fue disminuyendo hasta un mínimo de 38 casos semanales en la semana 17; sin embargo, en las últimas semanas se dio una aceleración en la cantidad de casos, y para la semana 23 (actual) ya se reporta un total semanal de 216 casos.

«Esto conlleva una responsabilidad, no desmayar, no desgastarnos de estar aplicando medidas de cierta rigurosidad. Las medidas de higiene, no puede ser que esperemos que haya un lugar cerca de nosotros con contagios para implementarlas», subrayó.

El ministro aseguró que de esta segunda ola hay una «focalización importante» en trabajadores del sector agrícola y empacadoras, y podrían ampliarse al sector construcción, por lo que también llamó a la responsabilidad de los empresarios en estas áreas.

Reportó, además, que se realizó una vigilancia especial específica en ciertas áreas, que dio como resultado la aplicación de 4.978 pruebas, de las cuales 27 resultaron positivas.

Hoy, el ministro reportó 24 nuevos casos, totalizando 1.342 casos con 620 casos activos, 10 fallecidos y 712 personas recuperadas.

Además, hay 19 personas hospitalizadas a causa del virus, de las cuales cinco se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Hasta el momento, Costa Rica ha descartado 20.434 casos sospechosos y ha aplicado 29.622 pruebas de detección de la COVID-19.