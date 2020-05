Costa Rica acumula 984 casos de COVID-19 y mantiene 10 fallecidos por este mal

SAN JOSE/Xinhua

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, informó este miércoles sobre la detección de 28 nuevos casos del nuevo coronavirus (COVID-19), con lo que Costa Rica tiene un total acumulado de 984 contagios.

Según dijo Salas en conferencia de prensa, 18 de estos nuevos contagios ya estaban en aislamiento con orden sanitaria, pues estaban dentro de los contactos detectados de otras personas contagiadas.

Los nuevos infectados son 21 costarricenses y 7 extranjeros. El ministro Salas añadió que el principal riesgo sanitario para Costa Rica en este momento es la situación en Nicaragua, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado que existe transmisión comunitaria, riesgo 4.

«Nosotros no hemos alcanzado ese estatus de transmisión comunitaria, y por eso yo insisto en que tenemos que seguir concentrados también en nuestro trabajo, en lo que podemos lograr. Existe también una enorme responsabilidad de nuestra población. No es tampoco decir que la responsabilidad no es nuestra, existe responsabilidad de cada familia, de cada persona», añadió el ministro.

Según el reporte para este miércoles, la cantidad de casos activos es de 335 personas, mientras que los recuperados suman 639 y la cifra de fallecidos se mantiene en 10.

También se reporta que 12 personas con COVID-19 están hospitalizadas, de las cuales dos encuentran en unidades de cuidados intensivos, con edades de 55 y 64 años.

Costa Rica ha aplicado 24.338 pruebas para detectar COVID-19 y ha descartado 16.368 casos sospechosos.