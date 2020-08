Correa oficializa candidatura a vicepresidencia de Ecuador en comicios de 2021

QUITO/Xinhua

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), oficializó ayer su candidatura a la vicepresidencia del país sudamericano en las elecciones de 2021, con el binomio a la Presidencia de Andrés Arauz, un joven economista que durante su gobierno fue titular del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.

El binomio “correísta” se postuló por la opositora coalición Unión por la Esperanza (Unes), que se creó el 8 de julio pasado como una alternativa que busca ganar la Presidencia en los comicios del 7 de febrero de 2021.

En la coalición convergen ocho organizaciones sociales y políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social (FCS) y Centro Democrático (CD), afines a Correa, quien vuelve a la primera línea de la política ecuatoriana.

Correa, quien dejó el poder en 2017 y reside en Bélgica, nación donde nació su esposa, hizo pública la aceptación de su candidatura mediante una transmisión a través de la red social Facebook.

El ex mandatario afirmó que acepta la candidatura con el desafío de “rescatar un país de las ruinas que le ha dejado el peor gobierno de la historia”, en alusión a su ex coideario político y actual presidente, Lenín Moreno.

El 16 de enero de 2018, Correa se desafilió del movimiento en el poder Alianza PAIS, con lo cual confirmó su ruptura del oficialismo por diferencias políticas con su sucesor Moreno, del que se ha convertido en un duro crítico.

El ex gobernante añadió que su postulación ha sido posible pese a una serie de obstáculos que se presentaron para impedir su participación electoral.

“Jamás he buscado nada para mí, eso no lo entendió el odio y la mediocridad de mis enemigos, y por destruirme a mí no les importó destruir nuestra tierra sagrada. Por ese desafío acepto esta candidatura”, dijo el ex presidente.

Según Correa, buscará continuar con su proyecto político llamado Revolución Ciudadana, que a su juicio se convirtió en una “leyenda” que transformó al país sudamericano.

El ex presidente enfrenta en Ecuador una orden de prisión preventiva por un caso de presunto intento de secuestro al activista político, Fernando Balda, ocurrido en 2012. Enfrenta, además, una condena de ocho años de prisión por cohecho en un supuesto caso de sobornos, aunque la sentencia aún no es firme porque Correa presentó un recurso de casación para dejar sin efecto la condena.

Por su parte, el candidato presidencial Arauz, de 35 años, dijo que es el momento de la unidad para recuperar al país con el legado de Correa, que “trajo oportunidades” de desarrollo. Arauz, quien cuenta con una maestría en economía del desarrollo, fue director del Banco Central de Ecuador, además de encabezar los ministerios de Talento Humano y de Cultura durante el gobierno de Correa.