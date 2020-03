Coronavirus…estadísticas desde Francia publicadas este día 20 de marzo 

Dr. JJ Morales

Canadá

De una muestra de 4,050 de estos los que resultaron con el examen positivo se reporta lo siguiente. Fuente Le journal Libération France ( traducido del frances al español)

Menos de 15 años 7% +

15 a 44 años ……….40% +

45 a 64 años ……….34% +

65 a 74 años ……….10% +

Mayor de 74 años … 9% +

+ = test positivo o examen positivo

Los que más resultan positivos fueron entre la edad de 15 a 44 años. En la mayoría de ellos los síntomas no son muy severos, pero se convierten en personas que pueden infectar o contagiar a otras personas. Así que no visitar a los adultos mayores que son los que tienen alta taza de fallecidos ni a los que tienen enfermedades crónicas como: problemas pulmonares muy común en los fumadores, problemas del corazón ( cardiacos) , diabetes, con insuficiencia renal, pacientes que toman esteroides como la prednisona muy común en personas con Artritis reumatoide, lupus, etc.

Poner en práctica las siguientes acciones: Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos.

Guarde la distancia con otra persona por lo menos 2 metros.

Toser o estornudar no en la mano sino en la camisa a la altura del codo.

Usar mascarilla solo si tiene síntomas.

No darse la mano o besos o abrazos al saludarse.

Evitar aglomeraciones de personas.