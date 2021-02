Coreas por su tercera parte en FAS

@DiarioCoLatino

Los refuerzos para los equipos de Liga Mayor de fútbol continúan llegando, esta vez para el cuadro de Club Deportivo FAS. El nuevo y ya conocido integrante de los tigrillos es Dustin Clifman Coreas, jugador que militó en el cuadro santaneco en la temporada 2014 -2015, en su segunda etapa en el 2018, que fue su mejor participación defendiendo los colores rojo y azul, marco 16 goles.

Tras su retorno al fútbol nacional “Siempre he tenido un puesto sensible con FAS, se me acercaron y yo me acerqué y llegamos a un acuerdo de venir a jugar de nuevo con FAS. Siempre me he sentido en casa acá, feliz de poder regresar y que se me dio la oportunidad, y que ellos estaban interesados en mi persona y venir a aportar lo más que pueda”, dijo Coreas en radio YSKL.

Con su llegada a FAS, el delantero contará con la posibilidad de ser observador por el entrenador de la selección mayor, Carlos De Los Cobos, y poder en un futuro incorporarse a la selección mayor.

También, agregó que FAS es mi primer equipo en El Salvador, no he jugado en otro equipo aquí y la gente siempre me ha demostrado su cariño, y yo he tratado de demostrarlo con mi fútbol”, por lo que la reincorporación al fútbol nacional es idónea para Coreas.

FAS, para el Clausura 2021, incorporó a sus filas al panameño Roberto Chen y al mexicano Carlos “gullit” Peña.