CONTROLANDO LOS PENSAMIENTOS

Álvaro Darío Lara

En los primeros siglos de la cristiandad muchos monjes partieron rumbo a los desiertos de las antiguas civilizaciones, como Siria y Egipto, en busca de auténticas y sublimes experiencias místicas. Entre ellos, sobresale Evagrio Póntico (345-399), cuyas obras: “Tratado Práctico” y “Oraciones” perduran entre nosotros, y constituyen verdaderas joyas de la espiritualidad humana.

Es impresionante cómo estos primeros anacoretas conocían el corazón humano, los entresijos del alma, con más profundidad y sabiduría que las más contemporáneas teorías de la conducta y de la personalidad.

En días aciagos nada mejor que recurrir a la palabra sabia de los autores que reconfortan nuestro diario peregrinar. Dice este asceta en su oración 30: “Cuando se alejan inmediatamente todos aquellos pensamientos que nos inquietan, de suerte que una paz profunda se adueña de nosotros y podemos orar correctamente, es señal de que un ángel está cerca de nosotros. Pero hay momentos en que nos encontramos muy inquietos y acosados tan duramente por las diferentes pasiones, que no tenemos ni un de reposo. Pues bien, si no dejamos de defendernos, al final venceremos. Sólo necesitamos seguir llamando insistentemente y se nos abrirá”.

Esa “paz profunda” sólo se alcanza cuando somos capaces de silenciar nuestra inquieta mente, que constantemente nos bombardea con toda clase de pensamientos, muchos de ellos irracionales y nocivos, para nuestra tranquilidad.

Ya lo dice el Sabio de Ojai, Krishnamurti, en su inspirador volumen “A los pies del Maestro”: “Aun de otra manera deberás dominar tu pensamiento: no le permitas vagar. Aplica todo tu pensar sobre cualquier cosa que hagas para que resulte perfectamente bien hecha. No permitas ociosidad a tu mente, antes bien, ten siempre en reserva buenos pensamientos para que se presenten tan luego como aquella quede libre. Emplea diariamente el poder de tu pensamiento en propósitos benéficos; sé una fuerza a favor de la evolución”.

¡Cuántos dolores, daños, sufrimientos se evitarían si tan sólo fuéramos capaces de serenarnos, de aquietarnos, de mantener la calma!

La escritora metafísica Muñeca Géigel nos afirma: “El Silencio es muy sencillo. Nos callamos mentalmente sacando fuera nuestro pensamiento limitado para escuchar la Voz Interior que nos da la respuesta. Esa es la respuesta de la Mente Universal donde no puede haber error. La Voz no se equivoca nunca. La única forma de resolver una situación es, pues a nivel de ´no pensamiento´, donde se da la Sabiduría. Un instante de Silencio resuelve más que días y años de pensamiento y acción sin dirección adecuada. No es evadir la dificultad, sino ponernos receptivos para resolverla creativamente desde nuestro Ser Superior donde están todas las respuestas”.

Por su parte, el Maestro Sathya Sai Baba nos dice: “Cuando se avienta una pequeña piedra al lago, las ondas se esparcen por toda el agua; de la misma manera, las ondas que surgen en el lago de la mente cuando se avienta una piedra de pensamiento se esparcen a todos los sentidos. Cuando la onda que surge de un buen pensamiento se esparce hasta la boca, dicen sólo palabras buenas. Si es un mal pensamiento, pronuncian sólo palabras malas. De igual manera, todo lo que ven, escuchan o hacen depende de los pensamientos que tienen. Así, lo bueno o lo malo en un ser humano se basa en los pensamientos.”

Y, entre nosotros, don Alberto Masferrer, nos habla de la necesidad de programarnos un “Día de Silencio”, cuyos beneficios, el mismo Maestro describe: “Que la paz de la familia y de la sociedad tienen su mejor remedio, cuando se han alterado, en el Silencio”. Masferrer insiste: “Nadie es libre sino quien gobierna su mente”.

¡Qué en el silencio que nos alivia y despeja, logremos aquietarnos, para alcanzar a través del control de nuestros pensamientos, un pleno y feliz presente: personal y colectivo!