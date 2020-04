Control del pensamiento por medio de las ondas Alfa.

Por Ralph M. Lewis, F.R.C.

(Pasado Imperator de la Antigua y Mística Orden Rosacruz AMORC, de la Revista El Rosacruz, enero de 1998) No 1

La práctica del hipnotismo se remonta en el tiempo hasta el antiguo Egipto, aunque lógicamente para esa época no se conocía con este nombre. De acuerdo a ciertos jeroglíficos encontrados, existía un método que ha sido literalmente traducido como “sueño del tiempo”, que aunque no se conoce ciertamente su propósito, era utilizado por los Keri-Hebs o altos sacerdotes para inducir a los individuos a un estado se somnolencia, como parte de los procesos ritualísticos. Mientras se encontraban cuatro en tal estado, les eran dadas algunas sugestiones, que aunque hasta la fecha no se conoce su naturaleza exacta, sí se sabe que tenían el propósito de que los candidatos actuasen de cierta forma determinada.

En Delfos, ciudad de la antigua Grecia, existían unas jóvenes conocidas con el nombre de pitonisas, que luego de entrar en un estado de subconsciencia parcial por medio de la inhalación de gases, eran interrogadas por los sacerdotes griegos. Todas sus contestaciones eran consideradas como predicciones divinas, aunque estas fueran expresadas incoherentemente. La labor de estos sacerdotes era pues la de interpretar estas respuestas de modo que resultaran de interés para sus clientes. Sin embargo, se sabe que la finalidad de las preguntas era de que sirvieran de estímulos mentales, para que por medio de la asociación trajeran a flote las respuestas divagantes.

El desarrollo de la teoría y práctica de lo que hoy se conoce como hipnotismo, comenzó a partir de Franz Mesmer (1734-1815) el cual, aunque le llamó a su sistema “magnetismo animal”, este correspondía a las leyes psicológicas del hipnotismo tal y como se conoce hoy en día. Sin embargo, Mesmer, que era médico de profesión, fue estigmatizado por los colegas de su tiempo, a pesar de que este aplicó su método terapéutico de una forma honesta y sincera. Sus experimentos motivaron la participación individual en experiencias de sugestión hipnótica, y de igual forma logró que se considerara como posible la transferencia verbal del pensamiento del operador, a la mente del sujeto.

Algunos charlatanes comenzaron a llevar a los teatros -a modo de entretenimiento- algunas prácticas, las cuales ellos reclamaban como técnicas hipnóticas. Como consecuencia, el nombre del hipnotismo fue manchado y en adelante considerado por el público como una influencia maligna, siendo incluso ridiculizado en los círculos científicos. Fue después de algunos años que el hipnotismo comenzó a ser reconsiderado e incluido como una práctica aceptada en algunos aspectos de la ciencia médica, especialmente en la psicoterapia.

