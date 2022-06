Contradicción entre Bukele y ministro de Hacienda respecto a la venta de Bitcoin

Redacción Nacionales

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, contradijo al presidente de la República, Nayib Bukele, sobre los Bitcoin que el Gobierno ha adquirido y que supuestamente no ha vendido ninguno. Bukele afirmó que no han vendido ninguna moneda virtual que han comprado, pero Zelaya dijo que sí han vendido para financiar el hospital veterinario Chivo Pets.

En un primer momento, el propio mandatario dijo que el hospital veterinario “Chivo Pets” se construiría con las ganancias del Bitcoin, pero aclaró que no vendieron “ningún Bitcoin”, sino que se estaba usando la parte del fideicomiso Bitcoin, pues en ese momento (octubre, 2021) valía más que cuando se creó el fideicomiso. Ese fideicomiso era por $150 millones.

El 13 de mayo de este año, Bukele nuevamente afirmó que “El Salvador no ha vendido ningún Bitcoin”. Sin embargo, el ministro de Hacienda dijo esta semana que para hacer “Chivo Pets” y sacar los $4 millones de ganancias “tuvimos que vender algunas monedas, si no, el flujo de efectivo, ¿de dónde iba a salir?”.

El entrevistador siguió con este tema y planteó que existían comentarios sobre si vendieron o no monedas para Chivo Pets, a lo que Zelaya respondió, “claro, claro, tuvimos que vender para obtener las ganancias necesarias, si no, el flujo no existiera”, el ministro de Hacienda no detalló cuántas monedas el Estado había vendido para llegar a esos 4 millones de dólares.

El funcionario descartó que se haya incrementado el riesgo fiscal debido al desplome del valor del Bitcoin en los últimos días, “la pérdida no existe, eso hay que aclararlo, la pérdida se generaría si nosotros las vendemos (las criptomondeas), al igual que se generaría una ganancia si nosotros las vendemos cuando el precio sube”.

Este jueves, el precio del Bitcoin bajó incluso a los $20,853.35, según el sitio CoinDesk. El Bitcoin ha demostrado que es altamente volátil, por ejemplo, hace 7 meses la criptomoneda alcanzó su máximo histórico de $68,991, pero desde entonces ha caído más del 60%.

“Cuando el precio está a la baja, hay que ser muy tonto como para irlas a vender en este momento. Entonces, las monedas se mantienen, se espera que el mercado se estabilice y luego van a empezar a incrementar el precio”, agregó Zelaya. Alejandro Zelaya detalló que son alrededor de 2,300 monedas que el Estado ha comprado en Bitcoin; sin embargo, ese proceso para la compra de ese criptoactivo no es público, el tema se ha manejado con hermetismo.

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, expresó en Twitter que “el presidente dijo que no se habían vendido Bitcoin para la construcción del hospital de mascotas, ahora viene su propio ministro a desmentirlo. Han creado un sistema que les permite mover dinero público a su antojo, sin rendir cuentas y en la oscuridad. Eso es corrupción”, dijo la joven diputada de izquierda.