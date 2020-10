Continúa verificación de datos en el Registro Electoral

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Afin que la población no tenga inconvenientes a la hora de emitir el sufragio el próximo 28 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a disposición el sitio web http://consulta.tse.gob.sv, donde la ciudadanía puede verificar que los datos del Documento Único de Identidad (DUI) estén correctos en el Padrón Electoral.

Según el artículo 20 del Código Electoral, se considera errores evidentes la no consistencia de cualquiera de los datos del ciudadano que le aparecen en el Documento Único de Identidad (DUI) con los del padrón de consulta, o cuando el ciudadano teniendo su DUI no aparezca en el padrón y no haya sido excluido del Registro Electoral, o listado elaborado por el TSE con todas las personas en capacidad de ejercer el sufragio.

Stanley Osegueda -coordinador de la Comisión Técnica Informática del TSE- explicó que la ciudadanía puede acceder al link, digitar su número de DUI y ahí le mostrará el centro de votación asignado para las elecciones 2021, si desea que sea modificado dentro del mismo municipio donde reside puede solicitarlo en línea a través de la misma plataforma.

“Cada ciudadano puede revisar su centro de votación o tramitar cualquier otro cambio, como que su nombre este mal escrito, en el sitio web aparece una serie de opciones para generar la consulta que requiera, y en la consulta ciudadana oficial disponible en la primera semana de enero el ciudadano tenga conformidad con el centro de votación asignado”, externó Osegueda.

De acuerdo a las autoridades del Tribunal, el sitio web es HTTPS y cuenta con las licencias de seguridad necesarias, para que la población pueda ingresar sus datos con todas las garantías posibles.

