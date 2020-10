“Contento por estar de nuevo en donde es mi casa”: Hugo Norberto Coria

Orbelina Rivera

@DiarioCoLatino

El técnico Hugo Norberto Coria inició esta semana con la primer práctica como nuevo entrenamiento con CD Águila y aunque no es su primera vez en el banquillo negro naranja, asegura este es un nuevo reto que espera concluir con un título más para su vitrina

Al consultarle como se sentía de regresar a dirigir al cuadro emplumado, el argentino respondió que está “Contento por estar de nuevo en donde es mi casa, donde uno ha vivido tantas cosas lindas, con esta nueva proyecto, nuevo objetivo, tratando que el equipo siempre tenga el protagonismo como equipo grande y apuntándole a lo más alto” Afirmo el estratega. También aseguro que “Todos los retos son tomados con responsabilidad, sobre todo por pertenecer a CD Águila. No es un simple persona que llega por primera vez, tenemos tanta historia como jugador y como entrenador que venir acá es como estar en tu casa, cada etapa que he vivido acá la he tomado con responsabilidad”.

Coria, quien llegóapenas al país el pasado lunes, confirmó que fueron el primer equipo en iniciar los entrenamientos via zoom y que eso les ha permitido trabajar ya en la cancha con una excelente condición física.

“Nosotros fuimos los primeros que empezamos vía zoom, la verdad es que tengo que agradecer a los jugadores porque pusieron toda la disponibilidad para hacer el trabajo, creo que fue mucho más fácil para nosotros cuando se hizo el trabajo en el campo”, también indico que esta con muchas “expectativas de hacer grandes cosas y que el equipo vuelva a pelear en lo más alto y esperemos que podamos empezar con pie derecho.

Clueb Deportivo Águila jugara su primer encuentro ante Municipal Limeño, en el estadio Juan Francisco Barraza.