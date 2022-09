Contaminación por minería Cerro Blanco es tema de vida o muerte

Alma Vilches

Ante la posibilidad que se autorice el proyecto minero Cerro Blanco de una explotación subterránea a cielo abierto, el cardenal Gregorio Rosa Chávez afirmó que la amenaza de contaminación es un tema de vida o muerte, ya que el proyecto, pese a estar en Asunción Mita, Guatemala, afectará el río Lempa que es la principal cuenca en territorio salvadoreño.

“Es gravísimo lo que está pasando, sino se revierte el proceso en Asunción Mita, las aguas contaminadas llegarían hasta el río Lempa a través del Lago de Güija y por el momento no hay ningún acuerdo que lo evite. El Salvador logró parar la minería metálica, tanto en la explotación como en la exploración de los recursos mineros, sin embargo, esto puede revertirse porque depende de cada gobierno”, señaló.

Según el cardenal, la situación es preocupante porque de darse la explotación en la mina Cerro Blanco, esta vendría a contaminar el Lempa, ya que la mitad de la población salvadoreña depende de este afluente, pero sus aguas están en peligro de ser contaminadas.

“El mundo está construido sobre el dinero, la ganancia y el consumismo, estas son las consecuencias que en el centro no esté la persona humana, por eso estamos lamentando y denunciando, buscando caminos de solución. Sin agua no tenemos vida, y con minería no tenemos futuro”, enfatizó.

La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT), la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) y Cáritas El Salvador, mostraron su preocupación por el proyecto Cerro Blanco, ya que aumentará la inequidad y deuda ecológica de los países, pues se invisibiliza la contaminación minera.

El presidente de Cáritas El Salvador, monseñor Samuel Bolaños, dijo que la amenaza de contaminación por la mina Cerro Blanco no es solo para el pueblo guatemalteco, sino también es un efecto cascada por el vaciado del agua que llegará a El Salvador, pues el proyecto se localiza en la cuenca Ostuma, Guija y Lempa, de vital importancia para el sustento de las familias.

“Reconocemos la soberanía de Guatemala, pero, también, le pedimos el respeto a la soberanía de nuestra agua, aire y tierra, el gobierno de Guatemala debe pensar en la complejidad y amplitud, ya que esas aguas siguen repartiendo veneno a lo largo del trayecto cuando entren a nuestro país”, indicó Bolaños.

Asimismo, pidió al gobierno salvadoreño que intervenga más definidamente sobre el tema, porque ha existido poco pronunciamiento y diálogo con Guatemala acerca del problema.

Los daños directos más graves se evidencian en el suelo y subsuelo, mediante su acidificación por los diferentes minerales que la industria minera vierte en estos; en las aguas subterráneas y superficiales, generando, además, contaminación atmosférica y acústica.

Estas formas de contaminación afectan cotidianamente a las personas, especialmente, en la salud de los más pobres, provocando enfermedades y en el peor de los casos la muerte.

Entre tanto, Reina Meza, miembro de la comunidad de Metapán, Santa Ana, calificó el proyecto minero de destrucción y muerte, pues dejará a muchas personas sin agua, traerá cosas irreversibles para la salud y vida para la ecología, destruyendo grandes cantidades de árboles y la naturaleza.

“Ellos no traen nada bueno para nosotros, yo como miembro de la comunidad de Metapán estoy en contra de la minería, he visto en los lugares donde hay minería que hay gente muriéndose, deshaciéndose de sus cuerpos por el efecto del cianuro, pero las empresas a estas personas no las han apoyado porque no aceptaron la minería”, detalló.

Las organizaciones pidieron a las comunidades de Guatemala y en específico al pueblo de Asunción Mita promover la consulta municipal a solicitud de los vecinos para movilizarse en contra del proyecto de Cerro Blanco; asimismo, al gobierno salvadoreño pronunciarse por los daños que ocasionará al país.

Además, exhortaron a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en su conjunto iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuenca, sustentabilidad y participación real de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.