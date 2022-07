Constitución Insurgente salvadoreña 1814 y Carta al General José María Morelos México [1] [2]

Caralvá

Intimissimun

En Informe del Capitán General de Guatemala Don José de Bustamante[3] sobre la Insurrección efectuada en la Ciudad de San Salvador el Día 24 de enero de 1814[4] refiere la primera Constitución Insurgente de Centroamérica… debido a los acontecimientos de 1814: “Reducidos a prisión don Miguel Delgado, hermano del expresado cura don Matías, don Juan Manuel Rodríguez, alcalde 1º. Del Ayuntamiento constitucional, don Santiago Celis, Síndo. del mismo, y Crisógono Pérez regidor del id.m se encontraron los papeles del primero la carta citada (no.5) escrita a Morelos, el borrador (no. 30) del bando que los inquietos habían acordado publicar y otro (no.31) de los capítulos principales de la nueva Constitución que pensaban sancionar, fundada en dos bases 1ª que la soberanía debía residir en una junta compuesta de individuos electos por el pueblo; 2ª que tres individuos de ella, denominados cónsules, debían formar un tribunal ejecutivo, siendo general en jefe el primer cónsul, ministro de gobierno el segundo, intendente el tercero. No fueron arrestados todos los cabecillas en el momento oportuno en que el pueblo intimidado por la entereza de los hombres de honor se dispersó a sus hogares. Continuaron libres algunos que no debían estarlo, y siguió el espíritu de inquietud manifestándose en pasquines reiterados. El jefe político, en carta de 20 de febrero (no. 32) me hizo presente que todos los días tenían el suyo y continuaban los insultos a los patriotas; que había acordado una misión compuesta del Padre cura don Nicolás Aguilar; prelados regulares y otros eclesiásticos, manifestando en el ayuntamiento que, si por este medio no se reformaban los males, contendría sus insultos con el rigor de la justicia en los términos que expresa el acta (no. 33). No me pareció medida oportuna la de poner al frente de la misión o comprender en el número sus ministros al cura Aguilar, uno de los autores de la conmoción. Temí consecuencias poco lisonjeras; y contesté, en 25 del mismo mes (no. 34) que el pensamiento de la misión era muy de mi agrado porque lo era que se inspirasen a las clases sociales sentimiento de amor místico y se hiciese lo que hicieron los fundadores de la religión que predicaban obediencia a la autoridad, aun cuando ésta se hallaba depositada en manos indignas de ejercerla; porque la santa misión debía ser hecha sin perjuicio de la santa justicia, porque en las convulsiones anteriores una de las medidas que adopté fue la de ofrecer indulto general y mandar misioneros acreditados por su celo, y si no había bastado un sistema de tanta moderación para impedir que se reprodujesen las mismas inquietudes, la experiencia indicaba ya diverso camino; que el poder judicial debía procesar y castigar a los perversos y el gobierno tomar medidas oportunas al mismo tiempo que… (texto ilegible… ) Lecciones útiles a los sencillos e ignorantes; que observaba ser uno de los ministros designados el P. don Nicolás Aguilar, el mismo de quien se había manifestado en oficio anterior (no. 35) que en su casa reunía los cabecillas para tratar de sus inicuos planes; que no tenía datos bastantes para conciliar lo uno con lo otro. Dios guarde a V. A. muchos años. Guatemala, mayo 18 de 1814. Exmo. Señor. José de Bustamante”.

Los insurgentes se dirigen al General Morelos pidiendo noticias y el plan de la Constitución[5]

Entre los papeles que le ocuparon a don Miguel Delgado el día de su prisión en 1814, se encontró la interesante carta que dirigieron a Morelos desde San Salvador, a 1º de marzo de 1813.

“Hace tiempo que los vecinos de esta ciudad que suscribimos, meditamos un medio de comunicación con Ud. no habiendo logrado algún exento de riesgo, nos valemos del más atrevido, dirigiéndole éste expreso. Nos lisonjeamos de nuestro arresto, y pues que nuestras ideas son muy conformes a las de Ud. no juzgará ajeno de su plan, comunicarnos el estado actual de sus importantes negocios y la sucesión de ellos con la frecuencia a que den lugar los acontecimientos. Esperamos esta satisfacción protestándole que nuestra adhesión a su persona es idéntica a la que tenemos a su interesante y justa causa, asegurándole que trabajamos constantemente en mantener en alta opinión que Ud. goza en este reino, que espera de Ud. su bienestar; por lo demás, el conductor le dará las otras noticias que pueda conducirle. Esperamos igualmente que se designe comunicarnos el plan de constitución adoptado en ese imperio… interín, nos repetimos adictos servidores que desean a Ud. ms. as. “Miguel Delgado, Juan Manuel Rodríguez, Santiago José Celis.

Al Señor Morelos general en jefe del ejército de Oajaca.”[6]

[1] El Salvador Insurgente 1811-1821 Centroamérica / César A. Ramírez A. — URI: http://hdl.handle.net/11298/998

[2] El Salvador Bicentenario 1821-2021

https://www.amazon.com/El-Salvador-1821-2021-Bicentenario-Independencia/dp/B09CGFVLL3

[3] DHE pág 294 -307 San Salvador desde la conquista hasta 1899 Tomo I MAG

[4] Este documento ha sido tomado de la Biblioteca Centroamericana, dirigida por Don Arturo Ambrogi.

[5] DHE San Salvador de la conquista a 1899 pág. 507

[6] (Próceres, de San Salvador, 101, Vol. VI, pág. 212. La Anexión de Centro América a México por Rafael Helidoro Valle, tomo I, pág 1)