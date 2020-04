Consejo Mundial de Viajes y Turismo considera urgente el apoyo gubernamental al rubro

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

EL Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en

inglés), consideró urgente el apoyo gubernamental a las empresas

dedicadas al sector turístico, a fin de evitar el colapso económico y

la pérdida de empleos en esta industria debido a la emergencia mundial

por el COVID-19.

La organización mundial de turismo privado mostró su preocupación por la pasividad con que algunos gobiernos atienden la problemática, que asegura tendrá un impacto devastador en pequeñas y medianas empresas así como a empleados del sector.

El consejo estimó que al menos 75 millones de empleos a nivel mundial

se encuentran en riesgo por la pandemia del COVID-19, en relación a

esto propone en primer lugar que se protejan los salarios, ingresos y

puestos de trabajo de los afectados.

Otra de las recomendaciones planteadas por el WTTC tiene que ver con que los gobiernos otorguen préstamos vitales, ilimitados y sin

intereses a las compañías mundiales de viajes y turismo, además de

pequeñas y medianas empresas, como estímulo para evitar que colapsen.

“Más de cien países en el mundo han implementado medidas específicas para proteger a la industria, tales como créditos sin intereses, eliminación de ciertos impuestos, así como cuotas y protecciones dirigidas a los trabajadores”, dijo Gloria Guevara Mazo, presidenta y CEO del WTTC.

Mazo, asimismo, destacó que si no hay ingresos en las empresas

turísticas, no hay efectivo circulando, recursos para pagar sueldos e

impuestos, por lo que los empresarios pequeños, medianos y grandes del sector turismo, no pueden afrontar esta crisis solos.

WTTC considera además que se debe eliminar aranceles e impuestos a los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un

período recomendado de 12 meses.

En visión del organismo global es muy pronto para hablar de la recuperación de esta crisis sin precedente ya que no todos los países

se recuperarán al mismo tiempo y dependerá de las medidas que se tomen ahora y las acciones implementadas para blindar al sector turismo.