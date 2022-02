Conozca minuto a minuto la situación existente en Ucrania

Telesur

Rusia ha iniciado en la madrugada de este jueves una operación militar especial en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar ese país; y en respuesta a una solicitud de las repúblicas populares de Lugansk y Donestk para defender a su ciudadanía.

La cual, según soslayó el presidente ruso, Vladimir Putin, está desde hace ocho años sometida a un clima de hostigamiento, abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev.

En tal sentido, el Ministerio de Defensa Ruso puntualizó que la operación militar desplegada no constituye un ataque contra el pueblo ucraniano, sino que pretenden «inhabilitar con armas de alta precisión la infraestructura militar, instalaciones de defensa aérea, aeródromos castrenses y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

A continuación les reflejamos minuto a minuto las incidencias de lo que está ocurriendo en Ucrania:

17H06 (UTC).- Unos 14 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron ante las tropas de la República Popular de Donetsk.

16H53 (UTC).- Estados Unidos desplegó más fuerzas militares en el Báltico, según precisó el Ministerio de defensa de Lituania. Aviones de combate F35 aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea lituana en Siaulia.

Washington, como medida de respuesta al actual conflicto, decidió extender la rotación del Batallón Pesado Blindado 3-66.

16H25 (UTC).- El gobernador de la península de Crimea, Serguéi Aksiónov, alertó que varios proyectiles explotaron al norte de su región, pero sin dejar víctimas.

“Hoy [24 de febrero] por la mañana en la aldea de Riúmshino de la región de Dzhankoy se encontraron varios cráteres [formados por el impacto de proyectiles] cerca de edificios residenciales (…) No hay víctimas”, publicó su servicio de prensa.

Se dañaron techos y se rompieron varias ventanas. Además se detectaron varios cráteres en un campo cerca de la aldea. Actualmente, las autoridades dicen que todo está bajo control.

16H10 (UTC).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que Kiev “está creando una coalición antiPutin”, luego de sostener conversaciones telefónicas con la presidneta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller, Karl Nehammer y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

Der Leyen anunció, la víspera, que la Comisión debatirá esta noche medidas fuertes contra Rusia, luego de la operación militar desplegada.

15H56 (UTC).- Un grupo de diputados ucranianos, liderdado por Vadim Nvynski, solicitó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que inicie negociaciones con Rusia inmediatamente.

“¡Volodímir Olexándrovich! Le pedimos que inicie inmediatamente negociaciones con el presidente de la Federación de Rusia sobre las condiciones para poner fin al sangriento enfrentamiento y concluir un acuerdo pertinente”, publicó en un mensaje a nombre de siete diputados, Novinski en su cuenta de Facebook.

Los legisladores le solicitaron al Parlamento ucraniano (Rada) que formara un grupo para celebrar consultas estratégicas con las dos Cámaras de la Asamblea Federal rusa.

15H50 (UTC).- Perú pide alto al fuego a en la región del Donbás manifestó su preocupación por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“El Perú manifiesta su profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Ucrania, rechaza el uso de la fuerza y reitera su llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto al fuego en Ucrania”, indicó la misión diplomática del país andino.

15H45 (UTC).- El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, instó a que el paquete de sanciones de la Unión Europea abarque representantes de la élite política y económica de Rusia.

“Además de las empresas y los bancos, hay que añadir a los representantes de las élites política y económica”, dijo el jefe de Gobierno a los diputados belgas. El titular del Gabinete consideró que el tiempo de sanciones por etapas terminó a, tiempo que reiteró que estos vetos financieros buscan eliminar a los bancos rusos del mercado.

15H30 (UTC).- El alcalde de Kiev, Vitalu Klichkó, decretó un toque de queda en la capital ucraniana desde este 24 de febrero.

“A partir de hoy, Kiev impone un toque de queda. Durará desde las 22.00 hasta las 7.00 (GMT+2)”, publicó el funcionario en Telegram.

15H30 (UTC).- La Administración de la Aviación Civil de Grecia informó que las autoridades del país prohibieron por tres meses efectuar vuelos en el espacio aéreo de Ucrania.

“La Administración de la Aviación Civil comunica que de acuerdo con el Boletín Informativo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea [EASA] emitió la nota sobre el cierre del espacio aéreo de Ucrania y la prohibición de los vuelos de las naves civiles por el alto riesgo existente en la zona de operaciones militares”, reseña el documento publicado en medios rusos.

15H20 (UTC) .- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a poner fin “de inmediato” a ñas operaciones militares en el Donbás.

Sánchez, tras participar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, liderada por el rey Felipe VI, analizó la situación en Ucrania y llamó a poner fin a las hostilidades y a que su par ruso “revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania”.

15H20 (UTC).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó este jueves a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, luego del despliegue militar ruso en Donbás.

Más adelante, el mandatario estadounidense se reunirá con los líderes del G7, de manera virtual, para informar de nuevas sanciones contra Rusia, según reseñan medios locales de EE.UU.

15H00 (UTC).- La Embajada de Brasil en Kiev instó a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo antes posible, ante el agravamiento de las tensiones en la frontera.

“Queridos brasileños, tras una serie de ataques a objetivos militares y estratégicos por todo el país, la situación en la mayor parte de las regiones ucranianas es relativamente estable; en este contexto, la embajada recomienda que los brasileños que puedan desplazarse por medios propios a otros países al oeste de Ucrania lo hagan lo antes posible, tras informarse sobre la situación de seguridad local”, publicó en un mensaje la sede diplomática.

Además, el Gobierno brasileño pidió suspender de manera inmediata las hostilidades y abogó por el inicio de negociaciones.

Igualmente, la Embajada de argentina en Kiev llamó a sus ciudadanos a abandonar el país, mientras Chile informó que están monitoreando a sus 53 connacionales en ese territorio, como señaló en conferencia de prensa la ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.

14H40 (UTC).- El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la confrontación bélica y llamó a las partes a evitar el sufrimiento de la población civil.

“No queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica, esa es nuestra postura”, agregó.

14H20 (UTC).- Usuarios de la aplicación Telegram nivel global reportaron afectaciones en sus servicios de mensajería.

Su fundador, Pável Dúrov, explicó que se produjo una sobre carga nunca antes vista en el clúster europeo, en medio de los acontecimientos alrededor de la operación militar rusa en Donbás.

«Como resultado, algunos usuarios pueden experimentar cortes intermitentes de poca duración», detalló el empresario en su canal de Telegram.

14H18 (UTC).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov manifestó la esperanza de que exista todavía una oportunidad de volver al derecho internacional y a las obligaciones internacionales , en referencia a la actitud de la OTAN.

Sobre el anuncio del mandatario ruso, Vladímir Putin, de la operación militar en Donbás, Lavrov, tras la reunión con su par pakistaní, M.Kureishi, recalcó que esa necesidad surgió luego de que la Alianza. “ya no se limita a los territorios de los Estados miembro, sino que aspira a un mayor alcance”.

El jefe de la diplomacia rusa manifestó que en medio de las medidas anunciadas para garantizar la seguridad rusa, estarán siempre dispuestos a un diálogo que devuelva a ala justicia y a los principios de la Carta de la ONU.

14H10 (UCT).- El Ministerio de Defensa Ruso informó que como resultado de los ataques fueron destruidas 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar ucraniana, incluidos 11 aeródromos de las Fuerzas Aéreas, tres puestos de mando, una base naval de la Armada, y 18 estaciones de radar de los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk-M1.

Desde dicha cartera remarcaron que se trata de un operativo estratégico contra objetivos militares en Ucrania; y llevado a cabo con misiles precisos y sin ingreso de tropas a territorios fuera de los límites del Donbás.

13H25 (UTC).- La República Checa anunció el cierre de dos consulados rusos en el país, asimismo, cerrará dos de sus consulados en Rusia, específicamente en las ciudades de San Petersburgo y Ekaterimburgo, de acuerdo con el primer ministro checo, Petr Fiala.

A su vez, el país suspenderá la expedición de visados a los ciudadanos rusos.

11H30 (UCT).- Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Rusia tras el inicio de la operación militar especial. «Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piensen lo que piensen en Moscú», expresó el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en una alocución pública.

Quien además manifestó que el Gobierno ucraniano levantará las sanciones a todo ciudadano dispuesto a defender a su país “con las armas en las manos”, alegando que “el futuro de la nación depende de cada ciudadano de Ucrania. Todos los que tengan experiencia de combate deben acudir de inmediato a los centros de reclutamiento del Ministerio del Interior”, sentenció Zelenski.

Quien expresó que Rusia está en el camino del mal, al tiempo que aseguró que el Banco Nacional y el sistema bancario del país cuentan con todos los recursos necesarios para proteger al Estado y a sus ciudadanos.