Conmemoran Semana Internacional del Detenido Desaparecido

Melissa Sánchez

@DiarioCoLatino

“Diferentes organizaciones estamos luchando por la memoria y de todas las personas desaparecidas, esperamos que las autoridades puedan dar respuestas de los casos que se han presentado en la Fiscalía General de la República”, expresó Miguel Montenegro, quien forma parte de la Organización Pro-Memoria Histórica de El Salvador.

Las declaraciones de Montenegro se dieron durante la conmemoración de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, que junto a ocho organizaciones civiles conmemoraron este viernes la Semana Internacional del Detenido Desaparecido durante el conflicto armando, en el Monumento a la Memoria y a la Verdad, ubicado en el parque Cuscatlán, y contó con la asistencia de los familiares de las víctimas.

El 26 de mayo del presente año, Pro-Memoria histórica se presentó en la Asamblea Legislativa con la intención de que el parlamento salvadoreño decrete el 15 de marzo como el día nacional de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, esto debido a que el presidente de la República anteriormente mencionaba que el 16 de enero sea declarado día de las víctimas.

“Nosotros consideramos que debe de ser el 15 de marzo, fecha en la que se conoció el informe de la Comisión de la Verdad”. Y aclaró que el sistema interamericano y los acuerdos de paz determinaron que se estableciera un día conmemorativo a las víctimas. Guadalupe Mejía, miembro de Pro-Memoria Histórica, y quien perdió familiares durante el conflicto, dijo “nosotros estamos esperando conocer la verdad que es lo que pasó con nuestros seres queridos y por eso ahora la Comisión Pro-Memoria, se encuentra en esta actividad para pedir que nos den respuestas, de nuestras peticiones”.

Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), indicó que existieron acciones simbólicas durante el inicio del gobierno, pero no fueron suficiente y no han contribuido a la justicia ni a la reparación de las víctimas, un ejemplo claro fue la negación de acceso a los archivos militares que permitiría conocer los casos como el del Mozote, por lo cual, la nueva administración no ha contribuido a la búsqueda de la justicia y de la verdad.

La Semana Internacional del Detenido Desaparecido fue creada en 1981, del 24 de mayo al 30 de mayo, y tiene como fin la conmemoración de recordar a las víctimas y de igual manera denunciar a los estados por los delitos cometidos, así como exigir justicia y reivindicar el derecho de una reparación integral para las víctimas.

Por otra parte, La Comisión de la Verdad, un organismo establecido que surge los Acuerdos de Paz de Chapultepec, documentó más de 75,000 asesinatos, así como miles de desapariciones, ocurridas entre 1980 y 1992.