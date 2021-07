Condiciones del clima para hoy en la noche

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino.com

Estas son las condiciones del clima según el #ElObservatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las condiciones actuales son de cielo despejado a poco nublado, en la mayor parte del país, percibiéndose un ambiente cálido.

También, para este periodo, no se esperan precipitaciones sobre el país.

En el sector costero oriental, el cielo se presentará de poco a medio nublado y para el resto del territorio el cielo estará despejado a poco nublado. A la vez el viento estará con velocidades de entre los 10 a 25 km/h.

Medio Ambiente también informó que las temperaturas rondarán entre los 26 grados C a los 28 grados C. en la zona oriental serán de 26 grados C a 24 grados C en la zona central y occidental en horas cercanas a la medianoche.