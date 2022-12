CONCUPISCENCIA

Las mujeres conocidas no están en la lista de Andrés, no sabría ni por dónde empezar y el cortejo para el fin no sería nada menos que inicuo.

Qué más quedaba. Pues bien como es del conocimiento común solo había una opción, las mujeres que no preguntaban si las querían, así que aunque no era de su costumbre y para guardar las apariencias que siempre son buenas para estos menesteres identifico los lugares propicios para hacer sus propuestas, no tarea fácil, tomando en cuenta su naturaleza y los objetivos poco usuales.

Asistió a los lugares más exclusivos en donde tanto señores adinerados se reúnen para hacer amistades nocturnas con frecuencia, como así también los hombres comunes que esperan con ansias el fin de mes para tener una satisfacción, un alivio a la rutina y esperan sentirse hombres o quizás ser entendidos o queridos, Andrés era de los últimos.

La primera que lo cautivo fue Tatiana, Sus curvas bien formadas su porte y su mirada angelical, no cuesta mucho hacer amistades cuando se cuenta con los recursos suficientes, el parloteo de preámbulo se extendió más de los normal a solicitud de Andrés, para luego, no sin antes dejar una buena propina consiguió su número telefónico insistiendo que lo que deseaba no podía realizarse en esos entornos.

Pasaron algunas semanas hasta realizar la primera llamada, la que Tatiana reaccionó amigablemente, era su trabajo, pero le daba curiosidad las solicitudes de su cliente, las relaciones eran más que todo con clientes exclusivos y Andrés lo sabía bien, fue por eso lo de su aparente decencia y el desapego a las cuentas, como que fuera una cita de lo más normal la invito a un restaurante de los que ofrecen vino a la carta, ella acepto pasaron las horas y las charlas de cortejo que ella no tolero más en un momento de silencio incomodo le dijo al oído de la manera más tierna “ te agradezco, pero esto no es necesario, solo dime que quieres” el guardo silencio por unos segundos y sin sobresalto le susurro sus pretensiones que estaban llenas de explicaciones que trataba de justificar, su monologo fue más largo de lo esperado por ambos, las pupilas de Tatiana se dilataron y se sonrojo como nunca antes lo había hecho, guardo silencio lo miro con sus ojos azules bien abiertos y simplemente se levantó de la mesa sin decir adiós.