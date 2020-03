Conciertos cancelados en El Salvador

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Estas semanas estaban programados varios conciertos como el de La Adictiva de México, Manuel Turizo organizado por el INDES en un evento deportivo y el Christian Fest Live solo este fin y han sido cancelados debido a un decreto dado a conocer esta tarde en junta de ministros que dirigió el presidente de la República Nayib Bukele.

En una cadena nacional en la que el presidente dio a conocer las medidas a tomar en torno a la emergencia que ha generado la pandemia del Covid 19 , es importante destacar que aunque en El Salvador no hay casos ni sospechosos ni confirmados es una medida preventiva , pero que podría evitar resultados como los vistos en Italia u otros países en los que si ya llegó el virus.

«Todas las aglomeraciones de personas que superen 500 asistentes será suspendido por 21 días. Partidos de fútbol, conciertos, etc, aseguró el presidente salvadoreño.

Inmediatamente después del anuncio las productoras empezaron a difundir sus comunicados oficiales en los que informaban que las fechas serían reprogramada.

Los afectados más de este fin de semana son el concierto de Banda de La Adictiva, Manuel Turizo y Christian Fest Live, Manuel Turizo como ya mencionamos antes, los organizadores afirmaron que en los próximos días informarán sobre las fechas para reagendar os eventos.

De Igual manera los productores del concierto de Carlos Vives que se realizaría e 26 de marzo anunciaron que esta cancelado y por su parte Two Show quien se encontraba en los preparativos para el esperado concierto de KISS expresó que «el concierto programado para el 24 de abril a las 8 de la noche sigue en pie por estar fuera de los días de cuarentena, pero que está en constante comunicación con el gobierno y la banda para acatar las ordene emitidas ante la emergencia».

No hay que olvidar tampoco que las producciones nacionales de eventos también han sido canceladas siempre y cuando estén dentro de los días en los que incluyan la cuarentena como por ejemplo el que se realizaría en San Miguel «Historia de la música» .

En los próximos días se conocerán las disposiciones tomadas por las diferentes productoras para las nuevas fechas de sus eventos.