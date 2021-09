Con Merino a la cabeza, la tropa del karate viaja al Iberoamericano

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Entusiasmados y motivados por la reaparición del máximo referente del karate nacional, Jorge Merino, la tropa salvadoreña de karate alista maletas parta viajar al Campeonato Iberoamericano de Karate a disputarse del 23 al 26 del corriente en Managua. Irónicamente, Merino reaparecerá justo en la capital en donde en febrero del año pasado sufrió ruptura de meniscos mientras combatía en el Centroamericano. Fractura que lo sacó de circulación por varios meses, truncando su máximo sueño de competir en el Pre Olímpico de París por una de las plazas a Tokio.

Desde entonces y tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica, Jorge Merino ha venido trabajando en su rehabilitación y ahora se reporta listo para reincorporarse a los últimos compromisos locales e internacionales del año. “No tengo temor (de volver) y aunque en resistencia no estoy al cien por ciento, técnicamente me siento bien”, dijo Merino el fin de semana a Co Latino. Con su respecto a su participación en este “Ibero”, agregó que tanto el cuerpo técnico del seleccionado, como él, son coincidentes en que no habrá que arriesgar más de la cuenta y siempre se estará muy alertas a dar un paso al costado sí la lesión llegara a encontrarse en alto riesgo.

En el marco protocolar y en la ruta hacia Managua, la tropa fue abanderada el fin de semana en el Dojo de la Villa Centroamericana por el Secretario federativo, Ulises Palacios, deseándoles la mejor de la suerte y exhortándolos como siempre, ha defender con todo los colores de la patria querida. El pabellón por el campeón Carlos Galán, de los 75 kilos y su hija Helen, de kata individual. Integrada por 16 atletas, tres entrenadores, un árbitro, un delegado y un directivo, este contingente de las artes marciales viaja el próximo jueves por la vía terrestre.

Esta participación contra karatecas de España, Dominicana, México y Colombia y otros países de alto nivel competitivo en esta disciplina, está enmarcada en la agenda federativa de compromisos internacionales para fortalecer el nivel físico-técnico de los karatecas salvadoreños que ya se encuentran ejecutando el plan de trabajo en la ruta a los Juegos Centroamericanos; Regionales 2023 y Panamericanos del nuevo ciclo olímpico. Trabajo que está bajo la coordinación del ex campeón y especialista en armas orientales, William Serrano. Para no variar, el titular de esta federación, Oswalds Mata viajó ayer a Managua para los preparativos preliminares de esta participación.