Con la fe y la mascarilla bien puestas

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

Fue la tarde del miércoles 18 de marzo cuando los salvadoreños recibieron la mala noticia. El país registraba el primer caso positivo de COVID-19. Las autoridades dijeron que fue una persona que entró por un punto ciego y burló la seguridad en las fronteras del país.

Ya pasaron catorce días, las principales recomendaciones son lavarse bien las manos, usar alcohol gel en el caso de andar en la calle y no poder lavárselas, mantener un metro de distancia con su prójimo y usar mascarilla.

No todas las personas acatan la medida de las mascarillas o usar alcohol gel, ya sea porque se han escaseado, porque están caros, o porque no se tiene el dinero para comprarlos, y en algunos casos porque no quieren usarlos.

Incertidumbre, eso es lo que predomina en los salvadoreños, porque con esta pandemia hay que saber bien hasta cómo usar la mascarillas, si lo blanco para adentro o para afuera, porque así como se debe tener fe, también se debe andar la mascarilla bien puesta, asegura Rosa, una lugareña de Panchimalco.

Hace doce días fue decretada la cuarentena domiciliaria que tiene una duración de treinta días. Son pocos los salvadoreños que tienen permiso de andar en las calles, los empleados de salud, de instituciones financieras, de supermercados y de medios de comunicación.

Aunque el COVID-19 no es un tema nuevo en otros países, por ejemplo China lidió cerca de cuatro meses con él. Sin embargo, en El Salvador no tiene ni un mes y ya tiene 32 casos positivos y dos víctimas mortales.

“Juntos saldremos adelante” es el lema adoptado por muchos en esta emergencia sanitaria. Cada municipio toma sus propias medidas, por ejemplo, en Izalco la municipalidad ha colocado alcohol gel en las paradas de buses para el uso de los usuarios de transporte público, en San Miguel andan sanitizando las calles, y uno de los casos más sonados en San Salvador, el de Panchimalco, donde ninguna persona entra sin ser fumigada de pies a cabeza con desinfectante.

Cabe destacar que la medida también aplica para vehículos, coaster, o motocicletas. El veneno es efectivo por tres días. Cada vehículo recibe su sticker que está limpio y puede entrar al municipio.

Cada quien se protege del virus a su manera, algunos con sus mascarillas con la imagen de su súper héroe favorito, versículos de la biblia o simplemente pidiendo a Dios que los proteja.

Falta una quincena más de cuarentena domiciliaria. Suerte para los 1.5 millones de salvadoreños que recibirán el subsidio de $300 ofrecidos por el Gobierno, los cuales saldrán del préstamo de $2 mil millones para enfrentar la emergencia y poder reactivar la economía.

Ayer en la tarde fue reportado el segundo fallecido por el COVID-19. El presidente Nayib Bukele dijo esta semana en sus redes sociales que, “hay que actuar ya”, y “quédense en casa”, algo que según Rosa no es fácil para todos, solo queda “estar con la mascarilla y fe bien puesta”.