Con la disolución de la DIGESTYC el país se queda sin datos independientes: oposición

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diputados de la Asamblea Legislativa brindaron sus valoraciones tras aprobarse la ley de disolución, liquidación y traslado de funciones de la Dirección de Estadísticas y Censos, una ley promovida por el Ejecutivo que contó con el aval de Nuevas Ideas y aliados; pero que, según diputados de oposición, lo que se busca es ocultar los datos y la rendición de cuentas.

La Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador se disolverá y las funciones pasarán al Banco Central de Reserva (BCR). El Ministerio de Hacienda pondrá a disposición del BCR $4 millones anuales para desarrollar dichas funciones.

Según Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, el objetivo de pasar las funciones de la DIGESTYC al BCR es que se pretende generar productos y servicios “más efectivos” que permitan al Gobierno tomar decisiones de política pública. “Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvimos en la pandemia, es que no teníamos una estadística clara en cuanto a hogares y familias que pudiesen necesitar el apoyo en los momentos más difíciles; esto generó, por supuesto, un atraso; sin embargo, la ayuda llegó y por eso la tuvimos que hacer, ya sea con paquetes, con el bono (de 300 dólares) y sí, hubo un margen de error, pero ese margen hubiese estado mucho más disminuido si hubiésemos tenido las estadísticas necesarias”.

“Muchos han dicho que este gobierno ya no va a dar estadísticas (…) quiero dejar en claro que en ningún momento van a desaparecer las estadísticas nacionales, de hecho, el BCR publica las estadísticas mensuales, trimestrales y anuales con los datos que le da la DIGESTYC”, comentó Callejas.

El Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva formarán una comisión que tendrá 120 días para liquidar en su totalidad lo relacionado con la DIGESTYC. Además, se estableció que aquellos empleados de la DIGESTYC que son “indispensables” para el funcionamiento y cumplimiento de las nuevas responsabilidades serán trasladados al BCR con todas las prestaciones de ley. Los que resulten no ser indispensables serán cesados con su respectiva indemnización.

“Es una verdadera lástima que esto suceda”, comentó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, ya que la DIGESTYC habría construido una capacidad por más de 100 años. “Pongo en duda si el Banco Central de Reserva tiene la capacidad instalada para continuar ese tipo de trabajo que es muy especializado y científico”.

El opositor dijo reconocer que la DIGESTYC requería de recursos para modernización y mayor inversión, de hecho, planteó que la Asamblea ratificó un préstamo de $44 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para esa finalidad, y realizar un censo poblacional. Para los oficialistas, ese préstamo pasará al BCR con el mismo fin.

“Para mí esto responde a un interés del Gobierno central de ocultar la realidad, de ocultar datos, trasladarlos al Banco Central de Reserva y quién sabe si ahora la reserva ya no sea ni necesaria, sino que simple y sencillamente algunas encuestas no les van a realizar”, enfatizó Wright Sol. La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, argumentó su voto en contra, ya que no se puede andar “a ciegas”. “Para no andar a ciegas, todo país debería disponer de datos confiables sobre su población: cómo viven, cuánto cuesta vivir. Pero un gobierno que vive de la popularidad y que no tolera la crítica levanta sospechas sobre sus intenciones al eliminar a la institución que produce tales datos. Cuesta creer que disolver la DIGESTYC no tiene la intención de manipular la información sobre la realidad salvadoreña”. “Nos quedamos sin datos independientes (…) lo lamento por este pobre país que necesita saber cómo estamos en realidad, no según la publicidad gubernamental, para tomar decisiones de políticas públicas que nos ayuden a salir de la pobreza, que nos ayuden a enrumbarnos hacia el desarrollo sostenible”, comentó Ortiz.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, dijo que le asombra el proceder del Gobierno, “porque cuando se disolvió FONAES meses antes se le inyectó recursos que no se sabe dónde se reorientó. Nos cuesta reconocer que se disuelva la institución que sirve para tomar decisiones en las políticas públicas”.

“Esperamos que la disolución de la DIGESTYC no sea en represalia por haber revelado que el costo de la canasta básica no podía ser cubierta por el salario mínimo”, concluyó el legislador.

En las declaraciones de Suecy Callejas afirmó que el BCR ya trabaja en un sistema estadístico nacional.

La pieza para disolver a la DIGESTYC entró al congreso una semana antes de vacaciones, en la plenaria del martes 26, dos días después, la Comisión de Economía conoció y dictaminó favorable, sin siquiera escuchar a las autoridades del BCR, Ministerio de Economía o de la misma DIGESTYC. Por ahora, no se sabe si el BCR seguirá con las encuestas realizaba la Dirección, las hará o les dará continuidad el BCR.