“Con este gobierno estamos viviendo un retroceso en nuestro país”: Gustavo Acosta

La izquierda salvadoreña debe asumir los errores cometidos en el pasado, y reparar en ellos, para trabajar junto al pueblo y no permitir la consolidación de un gobierno que cada día demuestra su intolerancia, ejerciendo acciones antidemocráticas, y buscando anular el accionar de los demás órganos del Estado salvadoreño.

Es la conclusión del actual diputado suplente del FMLN, Gustavo Acosta, quien se postula a una diputación en el Congreso salvadoreño para el período 2021-2024, reitera que El Salvador actualmente vive un retroceso en todos los ámbitos. “Con este Gobierno estamos viviendo un retroceso en nuestro país”, afirmó.

Afirma que el comportamiento antidemocrático del gobierno del presidente Nayib Bukele, solo refleja el interés del mandatario por anular toda acción del pasado en favor de la gente, y dar paso a un gobierno interesado solo en prolongar su mandato, incluso, llevándose de encuentro el orden constitucional, e imponiendo sus decisiones con apoyo de las fuerzas militares.

Como ejemplo de esto, el legislador citó los hechos del pasado 9 de febrero de este año (9-F), cuando el gobierno de Bukele ordenó al ejército y a la policía militarizar la Asamblea Legislativa, para según él buscar una reforma “abrupta” a la Constitución que le permitiera un mayor control del Estado, y anular la función parlamentaria.

“Hemos visto claro que ha habido un retroceso en los intereses del pueblo salvadoreño, por parte del Ejecutivo. Es un Ejecutivo que se ha caracterizado por ir cerrando las oportunidades para el pueblo, y que tiene un Gobierno de corte neoliberal, alineado a los intereses de los Estados Unidos, es un gobierno anti inmigrante, un gobierno anti pueblo, es un gobierno pro grupos de intereses económicos”, afirmó el legislador.

En ese sentido, remarcó que el grupo parlamentario del FMLN “ha sido el único que ha tenido una postura realmente consecuente con los intereses de la población”, y ha ejercido durante este mandado legislativo, una oposición coherente con las necesidades de la población, sin aceptar el chantaje del Ejecutivo.

“Es un Gobierno que busca tener una Asamblea Legislativa de súbditos, no cree el presidente de la República en la separación de poderes, él busca el poder total. Y esa es la importancia de una Asamblea Legislativa balanceada, y esa es la amenaza que tenemos de cara a las próximas elecciones”, señaló.

“Con la derecha el Presidente pacta rápido”

“Hemos visto que el FMLN es el único grupo parlamentario (en la Asamblea) que no ha tranzado con el Ejecutivo. Las veces que el Ejecutivo ha venido a negociar, lo ha hecho con todos los partidos de la derecha, menos con el FMLN. Nosotros hemos sido claros desde un inicio, estamos abiertos al diálogo y vamos a continuar conversando sobre todos los proyectos de decreto o iniciativas del Ejecutivo que beneficien a la población. Pero van a tener y van a seguir teniendo una férrea oposición por parte del FMLN cuando afecten a la población”, recalcó el diputado Acosta.

“Ni siquiera nos llaman (a las negociaciones), porque saben que vamos a estar en contra de esos acuerdos y contubernios… Este Gobierno por el contrario cierra los espacios, para tapar sus negocios, sus chanchuyos, es un gobierno nepotista, totalmente opaco”, aseguró.

“(…) Él (Bukele) con ARENA y el resto de partidos satélites de la derecha se puede poner de acuerdo porque defienden los mismos intereses, el FMLN es el único referente que ejerce una total oposición”, añadió.

El presidente no acepta disensos

“El presidente de la República no acepta disensos, y mucho menos la división de los poderes”, enfatizó el diputado Acosta, y cita como ejemplo, el comportamiento del mandatario cuando la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o algún sector le indica que ha actuado mal. “El presidente enfiló sus baterías contra la Corte. Cuando los empresarios no están de acuerdo con él, los ataca; cuando los medios de comunicación le señalan alguna deficiencia o algún acto de corrupción, ataca al medio de comunicación; igual ataca a la Asamblea Legislativa, a la Academia, a las universidades, ataca a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, hoy está atacando hasta las agencias de prensa internacionales, porque es un presidente que no tiene la capacidad de entender que estamos en una democracia”, puntualizó.

Lo anterior es preocupante, sobre todo cuando el mandatario da muestras de intolerancia con la misma Constitución de la República, “que juró cumplir y hacer cumplir” como lo aseguró el mandatario en su toma de posesión del 1 de junio de 2019, pero ahora los signos son contrarios. “No busca corregir, lo que busca es cambiar la ley”, advirtió Acosta.

El diputado Acosta señaló que el FMLN no le tema a una reforma constitucional, incluso, se ha venido luchando por reconocer el derecho humano al agua en la carta magna, recientemente se promovió y aprobó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas, pero es un proceso “sobre la base de la consulta”.

“La Constitución no es un reglamento del presidente, es un pacto social que establece cuáles son los compromisos para relacionarnos y convivir, y marca las reglas del juego. No puede ser que el presidente de una manera escondida haga una Constitución, a su gusto, debe ser producto de un debate nacional”, recomendó.

“No le tenemos miedo a la discusión”, reiteró, y aseveró que no se debe permitir un retroceso más, no se debe aprobar una Constitución que “nos lleve al autoritarismo, a los viejos esquemas de un solo partido sostenido por los militares, que al parecer Nuevas Ideas eso quiere hacer (…)”, dijo.

Gobierno está cometiendo errores

La falta de una política clara tanto en el ámbito local como a escala internacional, ha llevado a este Gobierno a cometer muchos errores, por los cuales su “principal socio estratégico”, que es Estados Unidos, ya “le jalaron las orejas (…)”.

Y como ejemplos de esto, Acosta citó sucesos como el 9-F, donde sin duda le llamaron la atención, al igual que sucedió recientemente con el tema de FOMILENIO II, “¿Qué pasó con FOMILENIO II? No quisieron poner la contrapartida en el Presupuesto, tuvimos que corregirle la plana, dijeron que lo iban a vetar, patalearon, brincaron los diputados satélites del presidente en el pleno, el día miércoles; y el presidente, desde Washington, el siguiente día, le dijeron: señor firme. Y firmó”.

Pero también el no tener una claridad en la proyección del Estado, lo lleva a dejar sin apoyo a los compatriotas que por ahora en Estados Unidos, serán deportados por la política antiinmigrante de Donald Trump, y a la cual Bukele, “avalada por Bukele”. Recientemente, Estados Unidos habría rechazado una “visita” del mandatario salvadoreño con empresarios locales, comentó.

“Bukele está llevando al país a la quiebra, a la ruina, porque por una parte es incapaz e incompetente, y por otra son corruptos”, espetó.

Confianza y resistencia

El FMLN ha entendido la lucha que se libra en estos momentos, de cara a elecciones legislativas y municipales del próximo año, y ante el accionar intolerante del Gobierno. “Nuestro reto fundamental es recuperar la confianza de la población, que no está fácil”, reconoció Acosta. Esto significa seguir denunciando y resistiendo a todo ataque desde el Ejecutivo.

Para el diputado Acosta, no es extraño el odio sistemático que promueve el presidente en contra del FMLN, pues “somos los únicos que nos interponemos (…) no es casual que no haya una intervención del presidente o su gabinete, que no sea para atacar al FMLN”, manifestó.

Por tanto, el trabajo del FMLN será directamente hacia la gente y desde el Congreso garantizando la continuidad y resguardando de las conquistas sociales. La situación es complicada, pues se debe enfrentar a toda la derecha, y un gobierno totalmente intolerante. “Como partido y debemos de asumirlo. Hay que ser valientes, porque si no denuncio porque tengo miedo mejor busco otro trabajo. Hay que enfrentarse”, y así evitar lamentarse, concluyó.