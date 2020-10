“Con el uso de CIFCO como hospital, nos quitan nuestro centro de operaciones”

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo afirmó durante una entrevista radial que con el uso del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) como hospital, se ha desprovisto a la institución de su principal lugar de operaciones, donde se instalaba para los comicios el equipo de transmisión y procesamiento de los resultados.

“Prácticamente nos quitan nuestro centro de operaciones, ahí había no menos de diez pabellones que eran utilizados por el Tribunal, a lo mejor nos tengamos que ir a un hotel para que funcione el Centro Nacional de Procesamientos de Resultados Electorales (CNPRE), porque no se puede poner en cualquier parte el lugar donde se recibe toda la información e imágenes de las actas de cada mesa de votación”, aseguró Olivo.

Asimismo, externó que estudian las opciones para sustituir el centro de votación en CIFCO donde se instalaban 34 Juntas Receptoras de Voto (JRV), ya que en un inicio por ofrecimiento de la Alcaldía de San Salvador se había trasladado al parque Cuscatlán, pero luego una fundación notificó que por razones de protección ecológica ya no se podrá utilizar.

“Oficialmente no se nos ha notificado que no se va a poder utilizar el CIFCO, en los pabellones 4 y 5. El Tribunal instaló unos aires acondicionados para resguardar los equipos informáticos, porque ahí se instalaba la maquila y toda la parte informática, y ahora no nos los devuelven, no entiendo como un salón se convierte en hospital cuando prácticamente es una concesión al TSE”, enfatizó el funcionario.

Sostuvo que ahora deberán adecuar nuevas áreas para la logística electoral, el procesamiento de resultados y el equipo de transmisión; por lo cual, están considerando contratar grandes bodegas parecidas a los pabellones de CIFCO, cuyo término de arrendamiento será a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS).

En cuanto a implementar el voto de los salvadores desde el exterior en las elecciones de 2021, el magistrado del TSE especificó que esa modalidad cuesta no menos de 40 millones de dólares, calculando que sean 40,000 compatriotas quienes ejerzan el sufragio; señaló que si no tuvieron completo el presupuesto para las elecciones de 5.5 millones de salvadoreños registrados en el Padrón Electoral, mucho menos hubo alguna oferta presupuestaria por parte del Gobierno de $40 millones para cubrir las elecciones de salvadoreños radicados en otros países.

Reiteró que pese al confinamiento por la pandemia de COVID-19, el Tribunal continuó con las actividades del Calendario Electoral, así se dio la fase del cambio de domicilio, solicitud de DUI anticipadamente para los jóvenes próximos a cumplir 18 años y la convocatoria a internas de los partidos políticos.

El magistrado Olivo recordó a los candidatos y partidos políticos que la campaña electoral para diputaciones inicia dos meses antes de los comicios, en este caso será el 27 de diciembre; mientras los concejos municipales podrán pedir el sufragio a la población a partir del 27 de enero de 2021. Hasta el momento, hay 56 procesos por campaña anticipada, de estos, siete fueron diligenciados y algunos declarados improcedentes, en otros casos se puso medidas cautelares y de manera preventiva se les dice que retiren la propaganda.