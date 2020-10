COMURES interpondrá demanda de amparo por impago del FODES

Los jefes edilicios de las 262 alcaldías del país se reunieron este viernes de emergencia ante el impago de FODES, lo que pone en riesgo los proyectos en las comunidades.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Estamos ya con seis meses encima, son $42 millones por mes, ya es una cantidad grande que adeuda”, manifestó la presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, por lo que no descartan acudir a la Sala de lo Constitucional para imponer una demanda de amparo contra el Ejecutivo que niega el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES). También acordaron realizar una marcha hacia Casa Presidencial el martes para exigirle al presidente Bukele les transfieran el FODES, ya que es de ley.

La alcaldesa aclaró que no buscan un “pleito” con el Ejecutivo, pero algunas alcaldías están a punto de la quiebra, un promedio de 75 alcaldías, ya que no tienen FODES ni ingresos por la situación de la pandemia que afecta al país, dijo.

Alcaldías entre mil y siete mil habitantes se encuentran en riesgo de colapsar, agregó.

El recurso de amparo que será puesto ante la Sala de lo Constitucional es en respuesta a la falta de pago y que es algo que debe hacerse por ley y no bajo ninguna negociación.

La representante de COMURES explicó que no asistieron a la reunión convocada por el Ministro de Hacienda el fin de semana pasado, debido a que este habría dejado entrever que no entregarán fondos a las alcaldías, mientras que la Asamblea no apruebe recursos. Este hecho lo consideró como una condición para el pago del FODES que es por ley, reiteró.

“Una cosa que da tristeza es que dicen que nosotros queremos usar el FODES para campaña, eso no es cierto, es un argumento no valido. Son los fondos recaudados por el Gobierno, por lo que está obligado a apartar el 10 % a las alcaldías, porque es por ey. No es a los alcaldes que están afectando, están afectando a la población”, sostuvo Navas.

Carlos Pinto, director Ejecutivo de COMURES explicó que algunas alcaldías están llegando al límite de la situación, y que hay proveedores que requieren sus pagos, como el alumbrado público, recolección de basura entre otras.