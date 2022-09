Comunidades en zona de riesgo exigen acceso a la educación

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Líderes de la Comunidad en Fe Organizadas en Acción (COFOA), de Chalatenango, se manifestaron fuera de las oficinas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) para exigir a la cartera de Estado una acreditación para la construcción de tres escuelas en zonas sin acceso a educación, una lucha que ha perdurado durante años y que, además, pone en riesgo la vida de familias salvadoreñas.

Más de ciento cincuenta niños y niñas de las comunidades “Pedro Díaz” en San Francisco Morazán, el Trigalito, en Dulce Nombre de María, y Plan del Rancho no cuentan con acceso a la educación en las zonas aledañas, a falta de escuelas y docentes, una problemática que ha trascendido de generaciones en generaciones ante el silencio de las diferentes administraciones de Gobierno.

“Para mí ha sido difícil, porque para ir al centro escolar más cercano hay que recorrer casi tres horas de camino, ida y vuelta (…). He buscado posada en un lugar más cercano donde ellos puedan estar, pero no es fácil porque uno no está con ellos, y después viene la desintegración familiar”, expresó Isamel Chacón, padre de familia.

Cuatro de seis hijos de Chacón, entre los 5 y 16 años de edad hacen el esfuerzo día a día para recibir sus respectivas clases en los centros escolares de los municipios aledaños, y en casos específicos, los estudiantes buscan lugares cercanos a las escuelas donde vivir. En consecuencia, las familias se exponen a la desintegración familiar ante la salida de sus hijos y los alumnos se ven afectados en sus estudios por las diferentes situaciones. Chacón forma parte de una cadena de familias que como él no tuvo la oportunidad para estudiar, pero tienen esperanzas que sus hijos tengan una historia distinta, con acceso a la educación para aspirar a una vida digna.

Asimismo, Luz Hernández, del caserío Plan del Rancho, comentó que la zona no cuenta con una escuela digna desde hace más de cien años, causa por la que acudieron a las diferentes instituciones gubernamentales pero hasta la fecha no han recibido respuestas favorables.

A falta de acciones del Gobierno, la afectada llamó a las comunidades a unirse en favor de la educación de sus hijos, que actualmente no cuentan con el derecho a la educación y reciben clases mixtas de una forma inadecuada en la iglesia de la zona.

Además de la desintegración familiar, que surge como consecuencia del desplazamiento forzado de los jóvenes y niños para acceder a la educación, los alumnos ponen en riesgo su vida al transitar zonas de riesgo, agregado a la educación desfasada debido a la falta de docentes.

El ministerio de Educación adquirió un compromiso con COFOA, y se comprometió a otorgar inmobiliaria para los estudiantes; construir zonas de estudio y realizar una visita a las comunidades afectadas en las primeras semanas de octubre para analizar la construcción de las escuelas que las comunicaciones demandan, según la organización.