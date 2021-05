“Comunidad internacional encendió sus alarmas y cree que estamos retrocediendo”

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La diputada del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el FMLN, Karina Sosa, señaló que el Gobierno de El Salvador debe honrar sus compromisos con la comunidad internacional enmarcados en el respecto a la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad.

Sosa manifestó que la comunidad internacional ha recibido señales preocupantes del deterioro de la democracia en el país, primero por los acontecimientos del 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa, con el ingreso de militares al Salón Azul, y luego el pasado 1 de mayo, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República.

“El Salvador tiene compromisos que cumplir y la comunidad internacional encendió sus alarmas después de lo que todos vimos que sucedió el 1 de mayo y cree que estamos retrocediendo”, dijo la diputada y excandidata a la vicepresidencia por ese partido.

De acuerdo con Sosa, el gobierno salvadoreño parece que quiere jugar a la geopolítica con las grandes potencias, sin tomar en cuenta que pone en situación inestable a los cerca de tres millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos y con sus remesas mantienen y hacen crecer la economía del país.

“No creo que este país este entrando al juego de la geopolítica y pretenda cotizarse entre las grandes potencias, no es eso lo que necesita El Salvador”, dijo la diputada y agregó: “Se debe de proteger las relaciones (con Estados Unidos) en un marco de respeto, es allá donde reside una gran mayoría de población.

Sosa añadió que su partido en la Asamblea Legislativa no se dedicará a minar la actuación de la mayoría parlamentaria, encabezada por Nuevas Ideas, pero que alzarán su voz en caso que el gobierno esté tomando decisiones equivocadas en contra de la población.

“Como partido, en la Asamblea, no seremos una piedra en el zapato, lo que seremos es una voz de exigencia, nos pronunciaremos en contra de lo que no está bien, no nos van a callar”, afirmó la dirigente del FMLN.

Sobre el proceso interno del FMLN para evaluar los resultados de las elecciones del pasado 28 de febrero, Sosa dijo que ya esa etapa concluyó y ahora están definiendo el papel futuro del partido, que perdió la mayoría de diputados con los que contaba en la legislatura anterior y la mayoría de alcaldías.

“Ya hemos pasado de la fase de evaluación (del resultado electoral) y estamos definiendo cual será el papel del FMLN en este contexto, esperamos salir fortalecidos de este proceso”.