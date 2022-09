Como prelados estamos llamados a la mesura y prudencia: padre Chopin

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante las declaraciones del arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, donde prácticamente apoya la reelección presidencial, el padre Juan Vicente Chopin manifestó, en la entrevista con Julio Villagran, del canal TVX, que como prelados y pastores están llamados a la mesura y prudencia, no ser aligerados al momento de emitir un juicio, porque a la hora de predicar no sólo se hace a los seguidores de Nayib Bukele, sino también a quienes no están de acuerdo con él.

“Por el nivel que ostentamos estamos llamados a la práctica de la prudencia, si me preguntan que estoy de acuerdo con la reelección yo diría que estoy de acuerdo con la Constitución, si dijera que se debe reelegir al presidente yo lo apoyo, si no lo dice yo lo discuto”, enfatizó.

A criterio del religioso, para dar ese tipo de declaraciones que el pueblo quiere la reelección del presidente Bukele, lo ideal es que la Conferencia Episcopal de El Salvador emita un comunicado, porque en la iglesia católica los obispos son de un territorio delimitado, ellos pueden hablar y emitir juicio para ese lugar, pero no es la voz de toda la iglesia.

Asimismo, dijo que lo expresado por el arzobispo Escobar Alas el domingo pasado en la conferencia es la opinión del arzobispo, en un sistema democrático donde puede emitir un juicio, pero se esperaría que la conferencia en pleno diga si está de acuerdo o no con las declaraciones de Escobar Alas.

Esto debido a la aparente contradicción que se ha notado entre las declaraciones del obispo Escobar Alas con el comunicado difundido el 12 de septiembre de 2021 donde indica que, “los artículos pétreos de nuestra constitución política no pueden ser reformados, deben conservarse como tales, porque de lo contrario, se vulneraría el sistema democrático que siempre ha defendido nuestro pueblo”, y que él firmó.

Chopin externó que el presidente Bukele defiende en este momento al arzobispo Alas porque los comentarios le favorecen, pero si monseñor hubiese hecho una crítica al gobierno, lo más seguro es que ya lo estuvieran crucificando.

Chopín también expresó que cuando los simpatizantes de Bukele le empiecen a exigir, que sería lo más natural, en ese momento se accederá a una democracia moderna en El Salvador.

“Si se hiciera realidad la candidatura del presidente actual para el siguiente periodo, se abriría una puerta para que presidentes posteriores hicieran lo mismo, estaríamos en una incertidumbre casi una anarquía; alguien podría estar 5, 10, 15, 20, 30 años en el poder y cuál sería el criterio objetivo para juzgarlo, tendríamos una complicación, queda a consideración de los ciudadanos el analizar bien esto”, reiteró.

Ante la polémica generada en los medios de comunicación por dichas declaraciones, el arzobispo de San Salvador aclaró este lunes que, “yo solamente señalé los hechos que ya son conocidos por todos; dije que es el pueblo quien se lo ha pedido en repetidas ocasiones, yo no me pronuncie en el sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad, porque no me compete hacerlo”.