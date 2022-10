Como Naamán, el leproso, se debe ser agradecido con el señor: Padre Andrés Berdúo

Samuel Amaya

El sacerdote católico Andrés Abelino Berdúo, de la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, de Soyapango, presidió la misa en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. El santo evangelio se trató de Naamán, el leproso que Jesús curó debido a su fe. En ese sentido, dijo el padre a los feligreses, que deben creer que Jesús los hará salvos y lo serán.

Tal y como fue sanado Naamán, y quien dio gracias, el señor insta a ser agradecidos; “el ser agradecidos es algo propio del ser humano, pero se va perdiendo por diferentes razones. Tristemente ha habido pensamientos, ideologías o filosofías donde opacan el sentido de gratitud. dijo el padre.

“Vivimos anclados a la casa, Hay gente que solo quiere escuchar la misa por televisión o internet, pero vayan a ver las fiestas de Soyapango, miles están allí. A misa no quieren ir”, planteó el padre en referencia a la comodidad de algunos religiosos y la falta de gratitud que tienen con el señor.

“Naamán va y se acerca al profeta Eliseo y es curado de su lepra y en agradecimiento dijo que llevaría un poco de tierra para su casa, porque en adelante el Dios de Eliseo también sería el Dios de Naamán. Igual pasó con los otros 10 leprosos, fueron sanados; lamentablemente no todos fueron a dar gracias a Dios, uno de ellos regresó ante Jesús dando gracias y glorificando al señor”, destacó el padre Andrés.

El religioso recordó las palabras de monseñor Óscar Arnulfo Romero quien animaba a los hermanos a no perder su fe. Por ello, la iglesia siempre ha luchado por la defensa de los derechos humanos.

“Hoy algunos dicen que no hubo Acuerdos de Paz (en referencia al presidente de la República, Nayib Bukele); ustedes podrán constatar si hubo o no acuerdos de paz, de que no se cumplen o se lleve a la acción es otra cosa, pero de algo sirvieron; por eso tenemos que agradecer esta historia de dolor y martirio”, dijo el sacerdote.

El padre Andrés Berdúo sostuvo que Monseñor Romero decía que la iglesia estaba luchando por la dignidad de la persona humana, “podrá ver un hospital para perritos, pero hace falta hospital para esa gente que está sufriendo de enfermedades, que cuando le hacen una cita le dicen que vaya hasta el año porque ahorita no se puede”.

Los religiosos en la Cripta de Catedral Metropolitana recordaron que Monseñor Romero demostró una fe inquebrantable en Dios, por esa razón siempre invocó al Espíritu Santo para conducir a la iglesia encomendada a él, con verdad y justicia evangélica; en ese sentido presentaron un retrato de Romero simbolizando que, a ejemplo de él, se debe invocar el Espíritu Santo para saber conducir por la vida practicando la verdad y la justicia evangélica.