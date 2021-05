Comisiones de trabajo las presidirá Nuevas Ideas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra manifestó que a las 8 de la noche del sábado primero de mayo recibió el protocolo de entendimiento, en el cual dijo sentirse satisfecho porque “hay un balance” en las integraciones de las comisiones. “Particularmente en ese tema, nos damos por satisfechos (…) nosotros tenemos presencia en todas las comisiones de trabajo”.

Sin embargo, aclaró que para establecer ese protocolo de entendimiento no fueron tomados en cuenta, es decir, no fueron convocados, sino que simplemente les notificaron y entregaron el documento.

Cuadra agregó que en el protocolo de entendimiento aparece que todas las presidencias, secretarias y relatorías pertenecen a Nuevas Ideas. “Los primeros tres vocales de todas las comisiones son de Nuevas Ideas”, es decir, que en todas las comisiones tiene mayoría NI por ser el partido mayoritario.

ARENA tiene la posición de vocalía en todas las mesas legislativas, “al final el tema de ser vocal es tan relevante como la de ser presidente o la de ser secretario, sobre todo, porque un voto cuenta por cada uno de los miembros que integran las comisiones”.

Quien no se mostró satisfecho fue el grupo parlamentario del FMLN, ya que aseguraron que no le preguntaron a qué comisiones querían pertenecer. Según dijo Dina Argueta, el FMLN quería tener participación en la comisión de Hacienda, Salud y Educación.

Argueta dijo que seguirán estando en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la de Legislación y Puntos constitucionales, de la Mujer, de Trabajo, entre otras. En total son 11 de 20 comisiones que estaría representado el FMLN.

Opinión que no fue compartida por Rodrigo Ayala, diputado de Nuevas Ideas, y miembro de Junta Directiva, quien dijo que muchas de las bancadas “no dieron nada”, entonces, “nosotros como Junta Directiva, no podemos determinar a qué comisiones quería quién porque no habían enviado nada. Eso que no se les escucha, y pregunta es una falsedad“, comentó

Tanto ARENA como FMLN, aseguraron que no fueron convocados, solo les pasaron el documento a qué comisiones iban a participar.