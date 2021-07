Comisión Especial investigará solo sobresueldos de gobiernos anteriores

Samuel Amaya

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso en el seno de Comisión Política, la creación de la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos Provenientes de Fondos Públicos a Funcionarios, Personas Naturales o Jurídicas de Gobiernos Anteriores.

“La práctica de entregar dinero a funcionarios, y demás, se consumaba al margen de la ley y es símbolo de la corrupción que por décadas sufrió nuestro país. Les ha servido para justificar faltantes de dinero público”, argumentó Castro.

Según comentó Castro, serán los últimos 30 años los que se van a investigar. “Yo creo, por algunos indicios que se tienen, que serán entre unas 600 o 700 personas en ese período, porque no solo estamos hablando de funcionarios y de diputados. Aquí han existido fiscales, funcionarios de la Corte de Cuentas, magistrados, gente de organizaciones, que no necesariamente tienen que ver con el gobierno, que también recibieron sobresueldos”, expuso.

El funcionario detalló que investigarán a personas que recibieron sobresueldos de las administraciones pasadas, sin importar si se encuentran activos algunos parlamentarios dentro de esta legislatura. “No importa quien sea, estén en esta asamblea o no, serán llamados y se van a sentar a explicarle al pueblo qué sucedió, quién se los daba, en concepto de qué, quién los autorizó y qué hicieron con ese dinero”, externó.

De hecho, agregó que, si algún diputado actual forma parte de la lista de investigados, entonces se le retiraría el fuero si la Fiscalía General de la República (FGR) lo requiere.

El diputado Numan Salgado, de GANA, opinó que hay diputados que recibieron sobresueldos que pertenecen al partido ARENA y aún son diputados de la actual legislatura. Agregó que hubo también personas dentro del Ejecutivo que se lucraron de los sobresueldos, así como de medios de comunicación que recibieron dádivas económicas provenientes del Ejecutivo “cuando no era una forma legal de hacerlo. Todo eso se va esclarecer”, expuso.

Romeo Auerbach, del mismo partido, afirmó estar más que encantado con dicha noticia, porque consideró que “es tan importante como la Comisión Especial que se hizo para las oenegés”. El anuncio de Castro de crear una comisión especial será para “saber si existen gente que recibió sobresueldos”, comentó Auerbach.

El legislador afirmó que el expresidente Elías Antonio Saca, quien guarda prisión en el centro penal de Mariona, dijo en su declaración a algunas personas a quienes le daba sobresueldos. Saca “empezó a dar el listado de a quién le daba sobresueldo, pero lo detuvieron, pues eso sí lo quisiéramos saber nosotros, porque también los sobresueldos al igual que cualquier cosa que salga del Ejecutivo o del Estado sale el dinero de los impuestos de los salvadoreños”, externó Auerbach.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) afirmó estar abierto a la discusión. La diputada Dina Argueta espera que haya un proceso de conformación de manera que se tenga la representación de todos los grupos parlamentarios.

Argueta espera que no se vuelva a formar cómo se hizo con la comisión especial de las oenegés, puesto que solo partidos afines al Ejecutivo la conformaron. “Creemos que es importante que se investiguen esos temas y que, por transparencia, la población debe de conocer (a quien se le dio sobresueldos)”.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, afirmó que van “a apoyar todo esfuerzo encaminado al combate a la corrupción y al fortalecimiento de la transparencia”.

Cuadra agregó que se debe entrevistar a todas las personas que probablemente hayan recibido sobresueldos “independientemente del partido que les vincule o que no estén vinculados a institutos políticos. Igualmente, vamos a pedir que se investiguen a personas que recibieron dinero de la partida secreta, aunque no necesariamente haya sido en concepto de sobresueldos”.

Sin embargo, en el mismo nombre de la comisión especial de sobresueldos deja claramente que es “de gobiernos anteriores” dejando entrever que alguna posible corrupción de la actual administración no sería investigada, a pesar de que, hace unas semanas Casa Presidencial, dirigida por Nayib Bukele, solicitó a la Asamblea que se le asignara un refuerzo presupuestario de 30 millones de dólares, de los cuales $4.4 millones iban destinados para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), un área de la Presidencia muy cuestionada por la falta de información.

“Si realmente quieren combatir la corrupción, tienen que empezar por incluir aspectos irregulares de este Gobierno. El tema por ejemplo del exministro de Agricultura (Pablo Anliker) que haya salido mencionado en la Lista Engel, directamente por compras irregulares, pues yo no sé si el Gobierno le interesa o no combatir ese tipo de corrupción porque no ha dicho nada”, cuestionó Cuadra.

Algunos de los funcionarios cercano a Bukele decían que sus cargos eran ad honórem, sin embargo, los mismo funcionarios informaron después que recibían salarios por otros cargos, sin decir el cargo o qué entidad les pagaba.

A colación mencionó también al ex ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, “él está vinculado a la Lista Engel directamente por un tema de apropiarse de fondos públicos, eso es corrupción. No sé si lo van a investigar o no. Lo que estamos esperando es que la balanza sea equitativa, y si se va a juzgar aspectos de corrupción, que se investiguen a todos”, pidió Cuadra.

El diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, cuestionó la forma en que se creará dicha comisión especial por las acciones de los últimos días. El legislador manifestó que “muchos nos quieren hacer creer que es por hacer justicia y en eso si creo yo, que habrá que hacer justicia, pero luego hay que preguntarse ¿cómo se hace justicia?, y yo cuestiono bastante la forma en cómo ha venido actuando el Gobierno a través de las instituciones que controla. Eso no se trata de justicia sino de una venganza”, concluyó Wright Sol.