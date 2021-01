Comisión Especial cita a Mario Durán por usar recursos de FOPROMID

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión Especial que investiga la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de recursos y de donaciones del presupuesto general por la pandemia COVID-19 acordó convocar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem y al exministro de Gobernación, Mario Durán, para que rindan un informe sobre el manejo de fondos durante la pandemia del coronavirus en El Salvador en los periodos de marzo a agosto del año pasado.

La convocatoria a la instancia legislativa tiene como fin que tanto Hayem como Durán brinden un informe sobre el manejo de los fondos asignados a sus ministerios para atender necesidades relacionadas con la atención de la pandemia por COVID-19.

Sobre el periodo de marzo a agosto del 2020, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, mandó un informe; sin embargo, los diputados de la comisión han solicitado que la información sea más detallada de manera verbal, “de tal manera que esta cartera de Estado ha manejado más de 10 millones de dólares durante este periodo y necesitamos que le rinda cuentas al pueblo salvadoreño”, indicó René Portillo Cuadra de ARENA.

A la ministra Hayem se le cuestionará sobre los 300 dólares que otorgó el Gobierno a los 1.5 millones de salvadoreños para paliar la cuarentena estricta. “Hay listados que fueron proporcionados, pero no corresponde a la cantidad entregada con la cantidad erogada”, señaló René Portillo Cuadra, presidente de la comisión de CETES y LETES.

El diputado de ARENA manifestó que “es importante que aclare a quiénes se les entregó, a qué cuentas bancarias se depositaron, si se entregaron en efectivo, porque los números no concuerdan”.

Rodolfo Parker (Partido Demócrata Cristiano) señaló que hay 100,000 personas que se les entregaron los 300 dólares y al parecer “no existen”. A lo que a juicio del Parker “se lo han robado o lo han malversado, porque no hay ninguna explicación porque los tapan o callan, por lo tanto, es necesario que esto se conozca”.

Asimismo, la ayuda les salió a salvadoreños que residían en los Estados Unidos y que no tenían necesidad de esos 300 dólares, mientras que aquí en el país hubo personas que no se les otorgó este beneficio y que de verdad los necesitaban, indicó Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PDC).

Mientras que, al exministro de Gobernación y actual candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, se ha requerido en la comisión especial para que explique los fondos que fueron utilizados del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), donde no se tiene un dato exacto de cuánto es que se utilizó, aunque informaciones de Goes y archivos periodísticos señalan que han sido más de 600 millones de dólares que ocuparon bajo ese concepto. “FOPROMID ha sido alimentado por el Presupuesto General de la Nación, por préstamos que el Gobierno adquirió, en otra parte por la emisión de LETES y CETES”, dijo René Portillo Cuadra.

Ya que como Durán es candidato a alcalde podría verse como un movimiento político por parte de los legisladores; sin embargo, Portillo Cuadra expresó que Mario Durán fue quien manejó los fondos de la pandemia, así como la ministra Hayem. “Nosotros no podemos pedirle que rinda cuentas a una persona que no ha manejado estos fondos; que no tomó esas decisiones, por lo tanto, no se trata de que la persona sea candidato, sino, de que la persona haya manejado fondos o no”.

También, la diputada del FMLN, Yanci Urbina comentó que la información por la cual se le está citando a la comisión es durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Gobernación.

Al respecto, Rodolfo Parker catalogó como “un hoyo negro”, donde los funcionarios se han valido de los sufrimientos de la pandemia de los salvadoreños para venir a robar”.

Estos movimientos de fondos públicos se autorizan sin el permiso de la Asamblea Legislativa y para no pasar la Ley LACAP. A esto se refirió la efemelenista, Yanci Urbina, “el manejo a través de FOPROMID fue un mecanismo que han utilizado para no aplicar la Ley LACAP; es decir, para hacer compras directas al margen de la ley, sin aplicarla. Más bien, hemos visto invocar FOPROMID para no aplicar la ley como corresponde”.

Quien defendió a Durán fue Reynaldo Cardoza, quién criticó a la comisión especial por convocar a un candidato a alcalde: “tienen que llamar a un funcionario que esté de encargado de dicha cartera de Estado”, indicó.

Asimismo, el diputado proclive al Gobierno de Bukele, Guillermo Gallegos, acotó que estas convocatorias “son parte de las estrategias de ARENA y FMLN” en boicotear al Gobierno.

En el caso muy particular de Mario Durán, Gallegos indicó que él ya no es ministro; “el perfectamente puede decir que no lo es y delegar a quien funge como tal. A mí se me hace que esto lo hacen para encarar a Mario Durán como candidato a alcalde”.

La instancia legislativa espera recibir a las 8:30 a.m. a la ministra de Economía María Luisa Hayem y a las 10:30 a.m. al exministro Durán, el próximo miércoles 13 de enero.