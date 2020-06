Comisión de Salud solicitará información al ISRI sobre fallecimientos por COVID-19

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Luego de conocer sobre la situación suscitada este domingo en el asilo Sara Zaldívar, donde fallecieron tres adultos mayores por COVID-19 y se reportaron varios contagios más, la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa solicitará informe sobre el caso al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

La propuesta fue presentada por las diputadas del FMLN que integran la instancia legislativa pues, a su juicio, el ISRI debe explicar cómo 16 ancianos que ahí residen, sin posibilidad de salir, se infectaron con el virus.

“¿Cómo es posible que se hayan contagiado 16 pacientitos ayer que han tenido que darle un manejo crítico?”, dijo Dina Argueta, diputada del FMLN.

Los legisladores se refirieron a varias denuncias ciudadanas que exponen la gravedad de la atención por la COVID-19 en los pacientes que residen en el centro de atención de adultos mayores, donde también se presume han ocultado información de los contagios.

Emilio Corea -diputado de ARENA- consideró que el Ejecutivo cuenta con un registro oculto de muertes por la enfermedad, el cual no presenta al público, y afirmó que personal del Hospital Rosales le confió que en una sola noche hubo 11 fallecidos que presentaban síntomas similares al COVID-19.

“Me decían ‘si alguien muere ya no nos permiten hacerle pruebas; entonces, tengo que redactar el acta de defunción, tengo que poner o neumonía atípica o paro cardiorespiratorio o cualquier otra causa de muerte, menos COVID-19’; por eso es que la cifra de fallecidos no pasa de 55”, sostuvo el parlamentario. Para los diputados, declaraciones como las de este sábado, del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, en las que aseguró que sepultaron a más de cien fallecidos entre positivos y sospechosos de COVID-19, refuerzan la sospecha de que el Gobierno no está brindando datos verídicos sobre la situación de la enfermedad en país.

En el mismo orden, la comisión enviará una nota al Instituto de Medicina Legal (IML) solicitando información tal como partidas de defunción, protocolos de enterramiento a las alcaldías del área metropolitana de San Salvador y el perfil epidemiológico de defunciones de enfermedades respiratorias al Ministerio de Salud.

En otro tema, la instancia legislativa acordó reformas a la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, en el sentido de proteger a los profesionales que se encargan de velar por la atención médica de los salvadoreños.

Las modificaciones a la legislación vigente establecen que el Ministerio de Salud garantizará, en casos de emergencias sanitarias o pandemia, la compra ágil y oportuna de equipos de protección del más alto nivel para distribuirlos a todo el personal que integra el sistema de salud.

Los integrantes de la Comisión de Salud se mostraron preocupados por el personal de salud que se contagió de COVID-19, y atribuían esto a la falta de insumos de bioseguridad para atender a pacientes positivos; por ello, consideraron que en futuras emergencias sanitarias se debe contar con estos insumos para evitar que quienes están en primera línea resulten afectados.