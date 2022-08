Comisión de Reformas Electorales escucha propuesta de salvadoreños en el exterior

Samuel Amaya @SamuelAmaya98 L a Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa se reunió de forma virtual con salvadoreños residentes en Italia y Estados Unidos para obtener insumos que le permitan definir el mecanismo que se utilizará para que la diáspora participe en las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales a desarrollarse en 2024. Los salvadoreños en el exterior que participaron vía Zoom en la instancia legislativa manifestaron que están entusiasmados pues podrán emitir el sufragio. Desde hace un tiempo, en la comisión se han expuesto tres opciones para que los salvadoreños puedan ejercer su derecho: el voto presencial, el voto electrónico y el voto postal. El voto electrónico vía internet es el que ha tomado mayor relevancia y posiblemente este se estaría implementando por la facilidad que el mismo tiene, según argumentaron los legisladores. “Nos emociona saber que podremos ejercer el sufragio, ya que por mucho tiempo nos han negado nuestro derecho. Considero que el voto electrónico es la mejor opción para la diáspora”, comentó la salvadoreña en Conneticut, Estados Unidos, Gabriela Rodríguez. En el mismo sentido, Edwin López consideró que lo más conveniente para la diáspora es el voto electrónico. “Ahora, El Salvador cuenta con la tecnología necesaria para facilitar el mecanismo”, dijo; sin embargo, en caso de ser aprobado así, será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quien defina esa parte. Cabe destacar que en el país nunca se ha implementado el voto vía internet. Además, la poca tecnología que en el país se ha implementado ha sido fuertemente criticada, ya que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos; por ejemplo, con la Chivo Wallet, una aplicación gubernamental que suplantó la identidad de miles de salvadoreños; inclusive, existen demandas en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por lo mismo. El máximo tribunal no las ha resuelto. Y el Gobierno tampoco se pronunció sobre el tema. Entre tanto, los salvadoreños en el exterior como Mario Barrientos, dicen tener el derecho a elegir a los líderes del país, ya que en el pasado los excluyeron del sistema político de El Salvador. Hasta el momento, la Comisión de Reformas Electorales no ha emitido el dictamen respectivo para definir el mecanismo; a pesar de que el TSE instó semanas atrás a darle prioridad al tema para no atrasar el calendario electoral. En otro punto, en la sesión plenaria del 14 de septiembre de 2021, el pleno legislativo aprobó una ley especial que garantiza que todos los salvadoreños en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto y postularse a cargos públicos a partir de 2024.