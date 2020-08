Comercio informal no estará permitido en unidades del transporte

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte de los protocolos de bioseguridad a implementar en el reinicio de las labores en el transporte público y evitar la propagación del COVID-19, no estará permitido el comercio informal al interior de buses y microbuses, pero los vendedores podrán anunciar sus productos a través de las ventanas.

«No es que no podrán vender, pueden hacerlo a través de las ventanas, ya que estas deberán ir abiertas porque las unidades no podrán encender el aire acondicionado; lo que no podrán hacer los vendedores es ir persona por persona y tener contacto con los usuarios, porque eso de alguna manera puede generar algún contagio de Covid», explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Asimismo, señaló que a pesar de ser inconstitucional el decreto de las fases de la reactivación económica, se ha llegado a un acuerdo con ciertos grupos de empresarios para hacer una reapertura gradual en el transporte público, al inicio se estima que circule del 60 al 80 % de las unidades, porque se tratará que el número de buses y microbuses se adecue a la demanda de pasajeros que se movilicen.