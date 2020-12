Comandos pide no dejar solo a los niños al manipular la pólvora

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Pedimos a los padres de familia que durante las festividades de Navidad y fin de año no dejen solos a los niños al momento de quemar la pólvora y tampoco ingerir bebidas alcohólicas, ya que un descuido puede ocasionar una tragedia, expresó Roberto Cruz, director ejecutivo de Comandos de Salvamento, durante un simulacro de personas quemadas por explosión de pólvora.

Según Cruz, es necesario que los padres de familia o encargados de los niños tomen conciencia de las consecuencias que puede dejar un descuido por el manejo inadecuado de los productos pirotécnicos.

“El objetivo es que esta Navidad la pasemos todos felices por terminar un año más, donde gracias a Dios le hemos ganado la batalla a la muerte con la pandemia del COVID-19, que todavía es latente por el aumento diario de casos positivos. Si compran pólvora por favor manipularla con toda la precaución que requiere”, sostuvo el director ejecutivo de Comandos.

La institución recomendó que tanto en Navidad como Año Nuevo la población evite el uso de productos prohibidos, no guardar los artefactos en los bolsillos, no detonar pólvora en envases de vidrio o alcantarillas, no lanzar estrellitas encendidas a techos de viviendas, no cortar producto pirotécnico para sacar la pólvora y evitar acercarse cohetes encendidos a la cara ni a los ojos.

Cruz detalló que para este período navideño Comando de Salvamento activó el plan “#yoorespondo2020” el cual contará con 2,200 voluntarios distribuidos en todo el país dispuestos a brindar la ayuda oportuna y de primeros auxilios por cual tipo de emergencia que se pueda presentar.

El plan iniciará el 24 de diciembre y finalizará el 3 de enero de 2020, en ese tiempo se tendrán 45 ambulancias y 6 equipo de rescate, las 26 delegaciones diseminadas en diferentes lugares están activas para atender cualquier emergencia, aunque las principales en esta época son los accidentes de tránsito, los cuales durante la pandemia por el COVID-19 han incrementado.

Plan Navidad Cruz Verde

Luis Laínez -presidente de Cruz Verde- explicó las actividades contempladas en el Plan Navidad 2020, que incluye rescate vertical o vehicular, donde participarán 700 voluntarios de la institución en 40 unidades, quienes brindarán ayuda pre-hospitalaria por algún siniestro vial o enfermedad.

Laínez hizo un llamado a los motociclistas, ya que en los últimos han sido víctimas de los impactos ocasionados en accidentes de tránsito, asimismo, pidió precaución a los conductores y cumplir con la normativa para evitar siniestros viales.

Una de las principales recomendaciones de Cruz Verde es para quienes visitan las playas, que sigan cumpliendo con las medidas sanitarias y evitar la propagación del coronavirus, pues el virus permanece activo en el territorio.

Erick Fuentes -colaborador técnico de Racing SPORT- sugirió a los conductores que saldrán de viaje revisar el vehículo antes, a fin de evitar un accidente en carretera, especialmente los frenos, batería, aceite, llantas, suspensión y dirección.