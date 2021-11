Colonia Flor Blanca no fue tomada en cuenta para el proyecto del estadio “Mágico” González

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Habitantes de la histórica colonia Flor Blanca, en San Salvador, se encuentran molestos por no ser tomados en cuenta por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en cuanto al proyecto de remodelación del Estadio Nacional, Jorge “Mágico” González. Los habitantes comentaron que no están en contra de dicha remodelación, sino que, no están de acuerdo que se realicen a futuro eventos musicales por la buya que este genera.

Miguel Claros, vicepresidente de la Asociación Pro-Rescate de la Colonia Flor Blanca habló con Diario Co Latino y afirmó que el proyecto fue “inconsulto” con los habitantes de la colonia. “A nosotros no nos habían consultado nada”, resaltó, tras informar que la primera vez que sostuvieron palabras con las autoridades del INDES, solo les dijeron que “este sería el proyecto a realizar”, pero posterior del anuncio público.

Según comentó Miguel Claros, les sorprendió, porque ellos como habitantes habían estado preguntando y no habían tenido respuestas, fue hasta el 8 de octubre de este año que representantes de la colonia se reunieron con autoridades del INDES para tratar el tema; dicha reunión tuvo lugar en el Parque Cuscatlán, siempre en San Salvador.

En esa reunión, las autoridades del INDES “mintieron”, según Claros, ya que afirmaron que tenían todos los permisos para remodelación en orden, sin embargo, los habitantes fueron a corroborar dicha información a las instancias correspondientes y no había tales permisos. Entre las instancias que fueron a confirmar la información están: el Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de San Salvador y a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Una segunda reunión se desarrolló este sábado 13 de noviembre a las 10 de la mañana en el INDES, la cual fue convocada por el propio presidente del INDES, Yamil Bukele, a través de sus redes sociales, en la que anunciaron que la reunión con los habitantes de la colonia Flor Blanca era de carácter informativa “con el objetivo de identificar a interesados en conocer sobre las mejoras a llevar a cabo en el recinto deportivo a corto plazo y de los probables impactos que las obras preliminares y durante toda la fase de ejecución representen para su entorno físico y habitacional”, se leía en la convocatoria.

En esta reunión que se desarrolló el sábado ya tenían los permisos; “nos mintieron”, lamentó Miguel Claros. En ese sentido, dijo que en la charla les informaron que ya tenían los permisos para hacer obras de remodelación, pero los detalles logísticos y metodológicos de lo que es la construcción “no lo tienen todavía”.

Claros comentó que les informaron que sacarán el proyecto a licitación hasta febrero del próximo año y es por esa supuesta razón que no les puede dar más información sobre el mismo.

Cabe destacar que Diario Co Latino fue al lugar donde se desarrollaba la reunión el sábado 13, sin embargo, no pudo tener acceso, ya que, según el vigilante, “la prensa no podía entrar, solo los habitantes”, por lo cual, se dejaron los datos para obtener el derecho de respuesta de las autoridades del INDES, pero hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

A los habitantes de la colonia Flor Blanca les molesta que se generen espectáculos, ya que cuando se realizan, se tardan aproximadamente una semana en montar, realizar y desmontar todo lo que el espectáculo conlleva, sumándose a esto, el tráfico que se genera en la zona por los camiones para realizar el acto musical.

El ruido que se genera cuando hay un espectáculo es incomodante para los habitantes; “eso no está aislado”, resaltó Miguel Claros.

Sin embargo, también están descontentos porque la demolición se trabajará en tres turnos, es decir, también en la noche. “Cómo los que viven en frente van a dormir en la noche, con un maquina demoliendo muros… eso no puede ser, eso está salido de los pelos”.

Recalcó que no se oponen a la obra, al contrario, “eso es importantísimo, el mantenimiento de los espacios deportivos debe estar en el presupuesto nacional, el mantenimiento de los espacios (deportivos) es de ley”. Pero observan que no existe un plan de tránsito, ni vial, ni peatonal ya que se generan congestionamientos y con el paso del proyecto, la situación podría complicarse aún más.

Los habitantes recalcaron la importancia de que el estadio nacional sea solamente exclusivo para el deporte y no para “otra cosa”, refiriéndose a los espectáculos que solían realizarse antes de la pandemia. “Nosotros no estamos en contra de la obra, para nada estamos en contra, lo que pasa que ellos (INDES) lo quieren hacer a su medida y se olvida de la población”, lamento Claros.

También, “es un proyecto inconsulto porque antes de planificar se consulta y ellos (INDES) no consultaron con la comunidad y ahora, con lo que se insisten es en informar lo que a ellos le interesa”, comentó Luz de María García, sindica la Asociación Pro-Rescate de la Colonia Flor Blanca.

Los habitantes mostraron su inconformidad ante Roberto Calderón, secretario general del Comité Olímpico de El Salvador, Roberto Gómez, administrador del INDES, Rodolfo Mena, asistente del presidente Yamil Bukele y Jorge Ruiz, encargado de la obra, inclusive propusieron una mesa de trabajo, pero las personas antes mencionadas no quisieron, solo informaron que iban a tomar en cuenta las opiniones que habían vertido.

“Nosotros defendemos el conjunto histórico que es la colonia Flor Blanca, creemos que los compromisos que un gobierno puede hacer respecto a cualquier proyecto deben ser consultado con la población para su ejecución”, concluyó Miguel Claros.