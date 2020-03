Colegio Médico pide a Gobierno una mesa técnica por COVID-19

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Al momento no hemos tenido comunicación sobre el Plan de Acción y Presupuesto para abordar el problema del COVID-19”, señaló el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, en reacción a las últimas medidas que ha tomado la administración del presidente Nayib Bukele, ante la pandemia que afecta a varios países de Europa y América.

La falta de información a la red de salud, las condiciones inadecuadas para las personas que someten a cuarentena así como, la improvisación en algunas acciones sanitarias, podría convertirse en un flanco débil del Gobierno nacional, frente a la pandemia del COVID-19.

“El Colegio Médico y asociaciones de especialistas hemos tenido reunión con gente del Ministerio de Salud (MINSAL), y les dimos nuestros puntos de vista, pero a eso no le han dado continuidad, por esto que estamos pidiendo una mesa técnica, porque hay lineamientos internacionales que se tienen que -tropicalizar- de acuerdo a la realidad que vive el país, queremos guías técnicas”, explicó Brizuela.

El galeno adelantó que no estaban haciendo valoraciones “políticas”, porque fueron los políticos (Ejecutivo y Legislativo) los que tomaron las últimas decisiones de eliminar garantías constitucionales en prevención, pero consideró que con un “Estado de Emergencia”, era suficiente para resolver las necesidades que exponen a la población a una crisis de salud.

“Hemos visto como esta epidemia ha puesto de rodillas a sistemas de salud de primer mundo -esto nos hace pensar- que teniendo un sistema de salud tan frágil como el nuestro, se deben tomar medidas drásticas.

Es el momento que la población se una y el Gobierno que ya tiene todo lo que solicitó para enfrentar la crisis, son ahora los responsables que las condiciones de los albergues donde son atendidas personas en cuarentena y aislamiento tengan condiciones que respeten la dignidad humana, porque hasta el momento, distan mucho de los estándares internacionales (OMS)”, reafirmó.

Asimismo, endosó un reconocimiento a la empresa privada, iglesias y personas particulares que han llevado víveres e insumos de aseo y limpieza a los albergues, porque ha permitido solventar en parte, lo que calificó de “improvisación e incapacidad” del Gobierno en estos espacios.

“Con las personas en cuarentena se tuvo que haber segmentado los grupos de las personas que tenían un nexo epidemiológico porque provenían desde un sitio en donde el virus está circulando, que tiene más riesgo. Y las personas que venían de países donde no habían reportado casos, pero han mezclado a la gente de diversos países, así como los días de su ingreso y eso no es lo correcto”, explicó.

Sobre los cuatro salvadoreños que tuvieron contacto con la persona que fue el primer caso positivo de Guatemala, Brizuela consideró como “negativa” que la primera respuesta de las autoridades salvadoreñas fuera inicialmente, que no sabían el paradero de estas personas. Lo que genera preocupación porque los lugares de cuarentena deben llevar un estricto registro de las personas que ingresan y la procedencia, para tomar medidas.

“Otra preocupación grande es ¿con cuántas pruebas el país tiene para el diagnóstico de COVID-19?, entendemos que OPS donó 300 pruebas y queremos saber si el Gobierno ya compró suficientes, para que estas personas que están en los albergues puedan tomárseles pruebas. El hecho que el presidente de la República (Nayib Bukele) haya anunciado que va a construir un hospital en el CIFCO, de dos mil camas, con 300 camas UCI, es la demostración que el país no está en las condiciones de enfrentar la epidemia, y esperamos que esto se concrete a corto plazo, por la densidad poblacional del país”, sostuvo.

La preocupación de los médicos es que las decisiones ante la amenaza de epidemia, estén siendo tomadas por políticos con una escasa participación del personal técnico, y consideran que el “protocolo de atención de manejo clínico” del MINSAL, debería ser revisado y actualizado con las últimas recomendaciones de la OMS/OPS, CDC y NIH, por sus experiencias con el COVID-19.

“Nosotros como gremio médico no queremos llegar a tomar decisiones a que paciente se le pone un respirador artificial y a quien no, ese dilema ético es difícil de superar a un profesional de la salud, por eso exigimos condiciones tanto para atender a nuestros pacientes, como para protegernos nosotros y no ser contaminados. Como gremio médico siempre hemos estado dispuesto a enfrentar cualquier situación de desastre, pero le pedimos al Gobierno que si bien existe un Estado de Excepción, -que dice- los profesionales de salud deben estar disponibles las veinticuatro horas, pues queremos que sepan que un profesional de la salud cansado no puede ofrecer el mejor servicio a la población, porque una persona con agotamiento puede cometer errores que lleven a un riesgo de la vida del paciente, o sea, la visión debe ser eminentemente técnica no política y no pongamos una situación de crisis de país, una situación de salud de la población para utilizarlo en réditos políticos electorales”, sentenció.