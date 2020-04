Colegio Médico: Ejecutivo no da apertura para trabajar en conjunto contra COVID-19

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico acudió a la comisión de Salud de la Asamblea Legislativa a explicar la situación de los profesionales de salud, en el marco de la emergencia por la pandemia mundial del COVID-19 que experimenta el país.

El titular del Colegio Médico explicó que tanto médicos como enfermeras que se encuentran combatiendo en primera línea el brote del virus que golpea al país no están recibiendo los insumos adecuados para efectuar su labor, por lo que son susceptibles al contagio.

Brizuela destacó que como institución trataron de colaborar con el Ejecutivo para combatir la pandemia y evitar que el personal de salud se encuentre indefenso al tratar a las personas contagiadas, pero el Gobierno no mostró apertura.

“Han existido esfuerzos para acercarse al Gobierno, porque aquí vivimos todos y es una lucha que tenemos que hacer todos los salvadoreños; desgraciadamente, vemos que el Ejecutivo no da apertura para que se trabaje con ellos”, dijo el presidente del Colegio Médico.

El galeno sostuvo que se reunieron con Francisco Alabí, ministro de Salud, para manifestarle su deseo de trabajar en conjunto pero no se tuvo respuesta afirmativa.

Brizuela sostuvo que en algunas reuniones con el personal técnico del Ministerio de Salud evidenció que este se encuentra compuesto por profesionales calificados no se siente tomado en cuenta en las decisiones de esa cartera de Estado.

El titular del Colegio Médico adjudicó, si bien los profesionales de la salud no lo admitieron abiertamente, se notó en la dinámica de las reuniones que no están de acuerdo con el manejo que se hace de la situación pero no lo expresan por temor a perder su trabajo.

“Tienen temor a hablar por las represalias que esto conlleva, ya se comprobó con el actual Gobierno que están llevando a cabo ese tipo de actitudes de amenazas, hay colegas que los han trasladado a otros centros de salud por subir una foto en redes sociales”, expuso Brizuela.

El representante del Colegio Médico externó que, en el caso de los profesionales de salud que resultaron infectados de COVID-19 y se encuentran en centros de contención cumpliendo cuarentena, la institución trata de apoyarlos enviando alimentos y medicinas que en un principio, gracias a la coordinación con Apolonio Tobar, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, lograron hacerles llegar, pero en la actualidad ya no se les permite hacerlo.

En el tema de los cercos sanitarios, Brizuela expuso que en el caso del Puerto de La Libertad el Ejecutivo no dio a conocer hallazgos de casos positivos o sospechosos de COVID-19, y en el municipio únicamente se desplegó desproporcionadamente a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos de la Fuerza Armada (FAES), dando lugar a abusos.