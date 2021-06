Coinciden que es necesario dialogar en temas prioritarios del país

Samuel Amaya

La encargada de negocios interina de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, brindó la primera conferencia de prensa durante su llegada a El Salvador, en esta dijo que la embajada está a disposición para entablar mesas de diálogo, así como apoyar a la buena gobernanza, la separación de poderes, una prensa independiente, así como la confianza de un sistema judicial independiente. Ante estas declaraciones, los diputados en el congreso salvadoreño han reaccionado.

Marcela Villatoro, de ARENA, sostuvo que “en buena hora” llega la encargada de negocios, porque ella ha estado en años atrás en El Salvador e hizo un “trabajo excelente”. Según relató la tricolor, Jean Manes ha trabajado en conjunto con los tres órganos de Estado, cuando fue embajadora.

Al juicio de la diputada de derecha, Estados Unidos decidió darle el cargo a Manes para mandar un mensaje “de que el país necesita estar en orden”, comenzando con la separación de poderes, que se ha irrespetado en el país, comentó.

La postura del diputado afín al Gobierno, Reynaldo Cardoza, del PCN, afirmó que comparte la idea de que la encargada de negocios en El Salvador ponga a disposición “su buena materia” para generar diálogos con algunos temas en el país, “pero yo creo que al país, si le van a ayudar, que no le condicionen, y eso lo digo para cualquier país del mundo que quiera ayudar, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, los chinos, quien sea, (pero) que no lo condicionen porque nosotros somos un país libre y soberano”, comentó Cardoza. A este tema, también la diputada del FMLN, Marleni Funes, comentó que estuvo muy buena la disposición de la encargada de negocios, pero para entablar un diálogo se necesita de dos, pero “por parte del Ejecutivo, yo no veo ninguna voluntad para dialogar”, razonó.

También la diputada, Dina Argueta, siempre del FMLN, señaló que hay muchas coincidencias en el planteamiento de Jean Manes y otras instancias, “porque no es la primera vez que se habla que el país necesita de un diálogo fraterno entre los diferentes actores”.

“No es la primera vez que se habla también en el país por diferentes entidades y organismos de que la Asamblea Legislativa necesita corregir el rumbo que ha tomado, que necesita enmendar las acciones que fueron tomadas el primero de mayo y que desmantelaron la institucionalidad misma del país y el funcionamiento e independencia entre órganos de Estado”, expuso Argueta.

La parlamentaria afirmó que no existe una separación de poderes en El Salvador, pues las decisiones salen de un solo lado, refiriéndose a Casa Presidencial.

Mientras que el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol afirmó que, con la llegada de Jean Manes a El Salvador, da un mensaje de cómo es que se centra la relación entre ambas naciones, como la independencia y separación de poderes, el estado de derecho, y una justicia independiente, y eso “creo que es un mensaje coherente y contundente de parte de un país amigo y aliado de El Salvador que ya lleva más de 200 años con esa relación”.