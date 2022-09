COFOA exige acceso a la educación en zonas de riesgo 

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Líderes de la Comunidad en Fe Organizadas en Acción (COFOA) se manifestaron fuera de las instalaciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), con el objetivo de exigir a la cartera de Estado que apruebe las acreditaciones para la construcción de tres centros educativos de zonas sin acceso a educación.

Son más de ciento cincuenta niños y niñas de las comunidades Pedro Díaz en San Francisco Morazán, el Trigalito en Dulce Nombre de María y Plan del Rancho del municipio, que sufren al no contar con centros escolares y docentes para recibir clase, situación por la que ponen en riesgo su vida y en algunos casos son víctimas del desplazamiento forzado.

“Para mí ha sido difícil, porque para ir al centro escolar más cercano hay que recorrer casi tres horas de camino, ida y vuelta (…). He buscado posada en un lugar más cercano donde ellos puedan estar, pero no es fácil porque uno no está con ellos, y después viene la desintegración familiar”, expresó Isamel Chacón, padre de familia sobre la situación de las comunidades.