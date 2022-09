Claudia Ortiz responde ante detención de Josue Alvarado

Samuel Amaya

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, se refirió hoy a la detención que la FGR hizo contra Josué Alvarado Flores, por el supuesto delito de acoso sexual agravado. La legisladora sostuvo que está en contra de cualquier situación que violente la integridad de las mujeres.

El Ministerio Público acusa al secretario general de VAMOS, de acoso sexual agravado, en perjuicio de una víctima protegida.

“Sobre el caso, yo no tengo más información de la que ya ha trascendido en los medios de comunicación; el caso está en reserva. No me corresponde a mí declarar inocente o culpable a una persona», enfatizó Ortiz.

Agregó que «por supuesto, estoy en contra de cualquier situación de violencia hacia las mujeres, pero una cosa es eso y otra cosa es justamente vincular ese caso que está en los tribunales, con el trabajo que hace esta servidora con su equipo en la Asamblea”, concluyó Ortiz.