Claudia Ortiz: La gobernabilidad no es aprobar leyes de forma rápida 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por Vamos, Claudia Ortiz, aseguró que en la Asamblea Legislativa se pasan horas escuchando que ahora existe “gobernabilidad”. Sin embargo, «la gobernabilidad no es solamente que se aprueben leyes de forma rápida, sino que la gobernabilidad tiene que ser democrática».

«Esa idea de que antes no había gobernabilidad, que todo se tardaba, que había peleas y que hoy no, eso es falso, eso es un discurso que nos están queriendo vender. ¿Qué pasaba antes?, los partidos pequeños son esos que nunca funcionaron como oposición. No tienen criterio propio ni agenda propia, sino lo que diga el presidente y hoy no es la excepción», dijo Ortiz en el espacio de entrevista «Encuentro con Julio Villagran».

En el Congreso salvadoreño el presidente Bukele cuenta con el apoyo de su partido, Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN.

Según dijo Ortiz, estar en el Congreso no se trata de que las leyes solo pasen, «porque eso es lo que estamos viendo ahorita, y tampoco tenemos buenos resultados. No tenemos leyes que sean hechas con cuidado, buscando la seguridad jurídica. Tenemos leyes que no responden necesariamente al interés de la población, como la economía nacional».